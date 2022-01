Notes: Mynářova výjimka bude zrušena. Náměstek se sešel s Topolánkem. A mapa, ze které mrazí

Vláda při včerejší noční tiskové konferenci oznámila, že upravuje některá proticovidová opatření. Od 31. ledna například začíná platit 30denní ochranná lhůta pro ty, kteří měli pozitivní PCR test. Po tu dobu se nebudou muset testovat ani jít do karantény. Důvod je prostý: omikron je už téměř ve stech procentech případů a je velmi malá pravděpodobnost, že by se během 30 dnů po nákaze někdo nemocí nakazil znovu, uvedl ministr Válek.

Od 1. února pak bude možné registrovat se k očkování vakcínou Novavax. O tom, v čem se od ostatních vakcín liší, píšeme zde.

Fialův kabinet funguje teprve chvíli, nový náměstek ministra průmyslu Edvard Kožušník se ale už bez vědomí resortu sešel s Mirkem Topolánkem, který pracuje pro miliardáře Daniela Křetínského – jehož zájmy do tohoto resortu povětšinou spadají. Česko přitom stále čeká na zákon o lobbingu, který by vztahy mezi politiky či vysokými úředníky a zástupci podnikatelských zájmů upravil. Právě takový zákon je jedna z věcí, která v programu současné vlády chybí i protikorupčním organizacím Transparency International či Rekonstrukce státu. S Topolánkem se náměstek podle svých slov setkal náhodou a dušoval se, že si „příště dá pozor.“

Žádosti o informace z Hradu zůstanou v rukách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ministr vnitra Vít Rakušan tak zrušil výjimku, která se v novele informačního zákona objevila za jeho předchůdce Jana Hamáčka. Podle ní měl o odvoláních a stížnostech rozhodovat hradní kancléř Mynář. Přepracovaný návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím posoudí vláda.

Na Letišti v Oslu přistává vládní speciál, z něh6ž vystupuje patnáctka mužů v turbanu. Do země přijela jednat se zástupci euroamerického světa tálibánská delegace. Jejím členem byl i mladší bratr hledaného teroristy, který v roce 2008 spáchal teroristický útok na hotel v Kábulu. Na setkání za zavřenými dveřmi byla řeč o humanitární krizi a potlačování práv žen.

Kolegyně Renata Kalenská zase v rozhovoru mluvila s Jitkou Polákovou, ředitelkou organizace proFem, která pomáhá obětem sexuálního násilí v Česku. „Vždycky je důležitá první reakce, se kterou se oběť setká, když se o tom rozhodne hovořit. Ta reakce opravdu nesmí být bagatelizující, zesměšňující. V opačném případě hrozí, že to celý proces prodlouží, nebo dokonce na celé roky zbrzdí, než oběť znovu najde odvahu, říct si o pomoc,“ říká Poláková.

Z dnešní tvorby Deníku N se mi však nejvíce vryla do paměti interaktivní mapa, o které psal kolega Honza Wirnitzer. Ta připomíná perzekuci židovského obyvatelstva v Praze v období protektorátu. Například pár bloků od místa na Žižkově, kde bydlím, policie zatkla mladou ženu za nenošení židovské hvězdy. Za to byla poslána na šest týdnů do vězení. Hrůzný smysl pro detail, který si nacisti pěstovali, a dokumenty, které po sobě zanechali, dále odhalily, že tatáž žena byla posléze poslána transportem do Terezína a následně do koncentračního tábora v Rize. Odtamtud se už nevrátila. A podobných příběhů jsou tisíce. Z 35 tisíc pražských Židů se jich z kol nacistické mašinerie nevrátilo na třicet tisíc. O to větší vztek cítím vůči lidem, kteří si na firemní tiskárně vytisknou židovskou hvězdu.jpg, lepicí páskou si ji nalepí na bundu a chodí s ní na demonstrace proti očkování.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.