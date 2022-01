Zákaz fyzického trestání dětí? Zástupci stran odpovídají v anketě Deníku N

Tělesné tresty pro děti – co je ještě přijatelné, a co za hranou? A měla by Česká republika uzákonit po vzoru většiny evropských zemí zákaz fyzického trestání? V reakci na rozhovor ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se serverem Aktuálně.cz jsme se zeptali expertů sněmovních stran na sociální problematiku.