„Já bych věšela, až bych brečela. Nic jiného si nezaslouží.“ Ptali jsme se odpůrců opatření, proč hrozí poslancům násilím

Na úterní demonstraci iniciativy Chcípl pes se objevily šibenice i maketa samopalu namířená na Sněmovnu a novináře Deníku N. Na facebookovém profilu tohoto spolku se záhy v reakci na to začaly objevovat komentáře, které k „věšení“ poslanců vyzývají. Deník N se jejich autorů zeptal, jak své výzvy mysleli. Podle odborníka na extremismus podobné výroky zvyšují šanci, že dojde i k fyzickému násilí.

Poslanci se v úterý k projednávání novely pandemického zákona nedostali. Místo toho se řešila podomácku postavená šibenice, kterou jeden z účastníků demonstrace postavil na dohled od Sněmovny. Politici tuto formu protestu odsoudili a proti šibenici se na Facebooku vymezil i svolavatel protestu, spolek Chcípl pes.

Ne všichni podporovatelé této iniciativy ale tento názor sdílejí. Řadu z nich šibenice inspirovala a přímo pod tímto příspěvkem vyzývali k věšení poslanců.

„Já bych věšela, až bych brečela. Jen se bojte, protože vražda na tyranu není zločinem,“ vzkázala poslancům třeba Martina P. z Děčína.

David H. by pak zákonodárce vyhazoval z oken. „Vyhodit z oken a rovnou na vidle jako za husitské války,“ napsal. Na jeho příspěvek pak ostřeji reagoval Jiří Sloup: „Už jsem psal, zabite je, než oni zabíjí nás.“

Podobných příspěvků na profilu iniciativy byla celá řada. Deník N autory některých z nich oslovil, aby své výzvy vysvětlili. Někteří se odmítli vyjádřit nebo si nechali položit dotazy, ale neodpověděli. Další brali svá slova zpět. A jiní na nich trvali.

„Násilí a výhrůžky jsou na ně potřeba“

Například Veronika V., podle jejíhož příspěvku jsou „násilí a výhružky na ty šmejdy ve vládě potřeba“, nejprve Deníku N napsala, že to nemyslela doslovně. Pak ale dodala: „Smrt by pro některé byla jen vysvobození. Bylo to myšleno tak, že