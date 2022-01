Tálibán jednal v Norsku. O ženských právech i miliardách zmražených v Kataru

Norská vláda vypravila o víkendu soukromé letadlo do Afghánistánu. Tentokrát se ale nevracelo s uprchlíky a armádními spolupracovníky jako v létě, ale s tálibánskou delegací. Třídenní výprava byla vedena tálibánským ministrem zahraničí Amírem Chánem Muttakím a v Oslu se setkala se zástupci Norska za zavřenými dveřmi. Šlo o první setkání se západními představiteli.

V neděli se zavřely dveře v jednom z hotelů v Oslu, kde začala třídenní jednání s tálibánskými vůdci. S afghánskou delegací se nesetkali jen zástupci Norska, ale i Spojených států a zemí EU (Francie, Německa a Itálie). Připojili se i Britové.

Zmražených 10 miliard a humanitární krize

Jednání probíhalo pouze přes velvyslance, protože Norsko nechtělo, aby byla účast členů vlády vykládána tak, že vládu Tálibánu uznává.

Severská země ale není první, kterou nynější afghánští vůdci navštívili. Od srpna, kdy spojenecké, především americké síly opustily Afghánistán, se tálibánci setkali se zastupiteli Ruska, Kataru, Iránu, Číny a Turkmekistánu. Opakovaně jednali v Kataru (s Američany) a také v Moskvě. Poprvé ale zamířili do Evropy na východ od Ruska.

„Je důležité, že se Tálibán setká i se zástupci ochránců lidských práv a s bojovníky za práva žen. Bude to poprvé, co spolu povedou diskusi a co si budou muset vyslechnout požadavky oponentů,“ řekla veřejnoprávnímu tisku NRK o zjevné západní podmínce pro jednání norská ministryně zahraničí Anniken Huitfeldtová.

„Nebyla to dvoustranná návštěva v tradičním smyslu,“ řekl včera diplomatům zemí zastoupených v Radě bezpečnosti OSN norský premiér Jonas Gahr Støre. „Smyslem bylo nabídnout velmi důležitou příležitost, aby se do dialogu s Tálibánem mohli zapojit netálibánské ženy a muži z afghánské občanské společnosti.“ „Naléháme na Tálibán, aby se chopil této příležitosti a získal si důvěru a pomoc meznárodního společenství tím, že uzná – a bude dodržovat – základní lidská práva, která náleží každé dívce a ženě,“ řekl v Radě bezpečnosti k jednání v Oslu generální tajemník OSN António Guterres. Tálibán si od jednání v Norsku sliboval slovy svého mluvčího Zabíhulláha Mudžáhida „přetvořit atmosféru války do mírové situace“.

Důvodem pro setkání s autoritářskými vůdci z Afghánistánu, kteří ostatními zeměmi světa stále nebyli uznáni, je především humanitární krize, která je po odstoupení spojeneckých sil v jejich zemi na spadnutí. OSN se podařilo zajistit peníze na dovoz jídla a elektřiny, ale zároveň Spojené národy varovaly před hladověním téměř jednoho milionu dětí.

Pro Západ je humanitární krize samozřejmě nežádoucí, stejně jako pro tálibánce, kteří se chopili vlády. Vyjednávání se tedy týkalo především deseti miliard dolarů, které drží Spojené státy a další západní země „zmražené“ mimo jiné na bankovním účtu v Dauhá. Amír Muttakí chtěl zatlačit na Západ, aby peníze Afghánistánu vydal.

„Norsko nám dává jedinečnou příležitost a už to samotné je velký úspěch. Doufáme, že si z těchto schůzek odneseme podporu pro afghánské zdravotnictví, vzdělání i humanitární obory,“ řekl Muttakí agentuře AP.

Mladší bratr teroristy jako delegát

Problémy s delegáty se ale objevily během prvních pár hodin, kdy byla zveřejněna jména členů výpravy. Konkrétně norská média kritizují sedmadvacetiletého Anase Hakkáního. Jde o mladšího bratra Sirudžuddína Hakkáního, který vede militantní skupinu známou jako Hakkáního síť. A ten ji převzal po jejich otci – jejím zakladateli.

Hakkáního síť je viněna z nejdrastičtějších útoků během války v Afghánistánu a je pověstná sebevražednými útočníky. Anasův bratr je stíhaný FBI za válečné zločiny v Afghánistánu a za teroristický útok v kábulském hotelu Serena z roku 2008. Při něm zemřelo sedm lidí včetně jednoho, shodou okolností norského, novináře z deníku Dagbladet Carstenna Thomassena (38).

Současný norský premiér Jonas Gahr Støre úřadoval v tu dobu na ministerstvu zahraničí a v kábulském hotelu byl při útoku přítomen. Podařilo se mu schovat se ve sklepě. Jeden zaměstnanec hotelu byl těžce zraněn.

Hakkáního síť Byla založena v 80. letech jako odboj proti okupační sovětské armádě.

Během 80. let bojovala po boku mudžáhedínů; tento odboj byl v té době podporován americkou vládou prezidenta Reagana (jako odboj proti SSSR).

Jde o větev Tálibánu, která je téměř samostatná; operuje nejen v Afghánistánu, ale i v severozápadním Pakistánu.

V roce 1995 se spojila s Tálibánem.

V roce 2012 ji Spojené státy označily za teroristickou organizaci. Od roku 2015 je zakázaná v Pakistánu.

„Neviděl jsem jména delegátů, dokud se neobjevila v médiích,“ tvrdil premiér Støre deníku Dagbladet v odpovědi na otázku, proč nezamezil člověku provázanému se skupinou, která zaútočila i na něj, vstoupit do země. Podle Dagbladetu ministerstvo zahraničí znalo jména tálibů už týden před jejich příjezdem.

„Nemám s tím ale problém. Měli dát dohromady delegaci, která je bude reprezentovat. Samozřejmě to ve mně zanechává silné pocity, ale pokud jsou tohle lidé, kteří stojí za Afghánistánem, pak se musíme bavit s nimi,“ vysvětloval premiér dál svůj postoj k členům afghánské družiny.

Ne všichni jsou k bratrovi člena teroristické organizace tak shovívaví. „Nahlásili jsme ho na policii za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Jeho skupina stála od roku 2001 za těmi nejsmrtelnějšími útoky. Měl by sedět v poutech, nikoliv mluvit s vysoce postavenými lidmi v hotelu,“ míní norsko-afghánský mediální odborník Zahir Athari. Během třídenních jednání ale policie Hakkáního nezatkla.

Afghánistán od doby, co Tálibán převzal vládu Tálibán útočí na LGBT menšiny v Afghánistánu. Nejenže je jim vyhrožováno, často čelí i šikaně ze strany rodiny, která se bojí odhalení.

Ženy v Afghánistánu demonstrují za svá práva. Tálibán často reaguje násilným rozehnáním demonstrantek nebo jejich zadržením.

Světem neuznané vládě tálibů se nedostává peněz na chod státu. Část afghánského majetku je zadržována zmražená na účtech v zahraničí.

V zemi, zvlášť teď v zimě, hrozí místním nedostatek jídla. Tálibánci zavedli programy, v jejichž rámci mají místní pracovat za stravu.

Kromě nedostatku jídla čelí Afghánistán také nedostatku pracovních sil. Pracovníky hledá i v Pakistánu.

Opatrné naděje ze setkání s afghánskými ženami: nevíme, ale zjistíme

Džamila Afgháníová byla jednou z těch, kdo se s tálibánskou delegací setkali tváří v tvář. Vede afghánskou pobočku Mezinárodní ženské ligy za mír a svobodu. „Doufám, že to otevře místo pro komunikaci a vyjednávání o právech žen v Afghánistánu,“ svěřila se Afgháníová Deníku N. Podle ní byla schůzka velmi nadějným začátkem dalších jednání a vyslanci Tálibánu byli flexibilní a vstřícní.

Podobné pocity měla i Mahbúba Seradžová, afghánská aktivistka za ženská práva. Ze samotného faktu, že se setkání uskutečnilo, měla radost a chválila norskou vládu za „statečný krok vpřed“.

Když Tálibán vloni začal okupovat Kábul, rozhodla se Seradžová, že v zemi zůstane. Do Evropy se dostala díky evakuaci organizované spojeneckými silami.

Seradžová ale zdůrazňuje, že tvrzením tálibů nevěří. „Nikdo nikomu nic neslíbil. Když jsem se zeptala na školy, které jsou stále ještě zavřené, jen mi řekli, že o tom nic nevědí. S tím spokojená nejsem,“ vyjádřila se k tomu v norské TV2.

Zavřené školy ve městech Kandahár a Džalálábád nebyly jediným předmětem diskuse. Mluvilo se také o zatčených ženských aktivistkách Tamaně Parjaniové a Parawaně Ibrahímkehlové.

„Řekli nám, že o jejich zatčení nic nevědí a netuší, kde jsou. Slíbili ale, že se pokusí zjistit, kdo za jejich zmizením stojí,“ popsala Afghániová.

Kromě aktivistek za práva žen se na tuto tematiku dotazovali i velvyslanci a média. Zejména pak padla otázka na chování vojáků, kteří byli viděni 8. září, jak bijí demonstrantky dožadující se svých práv: „Nemyslím si, že to byl jeden z našich vojáků. Ti nebijí lidi jen tak bezdůvodně nebo bez řádného soudu. Musel to být někdo, kdo předstíral, že je Tálibán,“ ohradil se proti tvrzení tálibánský ministr Muttakí v rozhovoru s norskou televizí NRK.

Uprchlíci, demonstranti i politické strany jsou proti

O lidských právech a delegaci se ale nemluvilo jen v médiích a za zavřenými dveřmi hotelu. Před budovou ministerstva zahraničních věcí v Oslu se sešli lidé, kteří proti tálibánské návštěvě demonstrovali. „Je to pochopitelné, spousta lidí si myslí, že je dobré postarat se o ty, kteří pod vládou Tálibánu trpí, a jistému dialogu se nevyhneme, ale tímto způsobem Norsko utrácí peníze daňových poplatníků na setkání s militantním hnutím,“ popsal Deníku N důvod protestů Isak Svensson, profesor z oboru Mír a konflikty na švédské univerzitě v Uppsale.

Silně protestují nejen Norové, ale i uprchlíci, kteří v Norsku našli azyl právě před tálibánským terorem. „Moje máma byla před dvaceti lety studentka, chtěla se stát ekonomkou a přispět k prosperitě své země. Ale moci se ujal Tálibán, její sen se rozplynul a ona musela utéct. A teď si je Norsko pozvalo sem? Je mi z toho zle,“ řekl Deníku N Helal Saíd, který přišel do Norska se svou rodinou.

„Máme se Sociálními demokraty více problémů, ale po tomto kroku se musíme zamyslet, jestli nás křesla ve vládě nestojí příliš,“ řekl v TV2 Dan-Håvard Johnsen, starosta za norskou Stranu středu. Norskou vládu tvoří Sociální demokracie (48 křesel v parlamentu) a Johnsenova Strany středu (28). Norský parlament má křesel 169, jde tedy o menšinovou vládu, která teprve minulý rok porazila koalici Strany pokroku a Konzervativní strany. Proti jednání se kromě Johnsena vyslovilo celkem 50 norských starostů.

Premiér si ale na rozhodnutí trvá. „(Tálibové) se nesetkávají jen s norskými představiteli, ale i s velvyslanci z OSN, EU a USA. Norsko je rádo, že může tuto příležitost poskytnout. Vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, jde nepochybně o správné rozhodnutí,“ komentoval protesty předseda vlády Jonas Gahr Støre.

„Jednání zde v Oslu byla dobrou příležitostí pro západní země jako Norsko, Francie, Británie, Itálie, Německo a USA, stejně jako pro EU, aby jasně vyjádřily, co od Tálibánu očekávají. Pokud máme obyvatelstvu pomoct a předejít ještě horší humanitární krizi, musíme dialog s ‚de facto úřady té země‘ mít,“ řekla norská ministryně zahraničí Huitfeldtová.

Norsko je známé svou citlivou diplomacií. V minulosti vedlo mírová jednání mnoha zemí v konfliktu, včetně zástupců Izraele a Palestinské samosprávy, Mosambiku, Venezuely, Kolumbie.

Autorka je spolupracovnice Deníku N ve Skandinávii.

