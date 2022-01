Komik Ricky Gervais si v seriálu After Life utahuje z aktuálního tématu: smrti a truchlení

Stand-up komik a tvůrce řady úspěšných komediálních seriálů Ricky Gervais je oficiálně jedním z nejlepších britských komiků všech dob. V roce 2016 získal Cenu BAFTA Britannia Charlieho Chaplina a jeho seriál The Office (Kancl) byl uveden ve více než devadesáti zemích světa a stal se tak vůbec nejúspěšnější britskou komedií všech dob. Podcast The Ricky Gervais Show, který rodák z Readingu začal vysílat už před dvaceti lety, byl zase ve své době nejstahovanějším pořadem na internetu, což mu v roce 2007 vyneslo i zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Není proto divu, že nejnovější, třetí řada jeho seriálu After Life (Po životě), kterou šedesátiletý komik vydal v polovině ledna, je v současné době nejsledovanějším programem na Netflixu. V čem tkví jeho kouzlo?

Uražený Hollywood

Když Ricky Gervais těsně před pandemií poprvé vystoupil v Praze, kde zahajoval své stand-up turné s názvem Supernature, prohlásil o českém publiku, že je