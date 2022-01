Notes: Zeman jmenoval a potrestal, prostořeký Biden a rodina na ministerstvu

Chemika Vojtěcha Adama prezident Miloš Zeman dnes jmenoval rektorem Mendelovy univerzity, už začátkem února nahradí Danuši Nerudovou. Jenže krátce před nástupem do funkce vědec řeší problém – nepodařilo se mu vyvrátit podezření, že obrázky z experimentů v některých vědeckých článcích jeho týmu nejsou záměrně upravené. „Problémy se pohybují na škále od hrubé nedbalosti při kontrole kvality až po jasné známky manipulace s daty,“ upozorňují experti v závěrech svého zkoumání. Chemik na to reagoval pouze tím, že závěry komise respektuje a za chyby se omlouvá. O rezignaci, zdá se, neuvažuje.

Kromě výše zmíněného rektora dnes prezident Zeman do funkce jmenoval i rektora brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Petra Michálka, který je autorem her o Jiřím Ovčáčkovi a poměrech na Hradě. Zeman ho při jmenování „potrestal“ nepodáním ruky.

Policisté začali stíhat devětadvacetiletého aktivistu za šíření dezinformací ohledně covidu a pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. „Zlu se nesmí ustupovat, jinak sílí. A militantní antivaxeři a dezinformátoři prostě jsou zlo a nesmíme jim ustupovat,“ řekl k tomu Deníku N Kubek. Více o tom, co je Kubkův „stalker“ zač, píše Zdislava Pokorná.

Fialova vláda se zavázala, že doplní název ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o slovo „rodina“. Jenže v nejbližší době k tomu nejspíš nedojde. Zatím není ani jasné, kolik by změna stála, zřejmé ale je, že bude nutné změnit i logo. O „rodině“ na ministerstvu píše Eva Mošpanová.

Na rusko-ukrajinských hranicích je napětí tak husté, že by se dalo krájet. Rusko poslalo do oblasti desetitisíce vojáků, Ukrajině pomáhá zbrojit Západ, nechybí výhrůžky ani nesplnitelné požadavky. Schyluje se k válce na Ukrajině? Nebo k třetí světové? Hosty podcastu Studia N jsou slovenský reportér Mirek Tóda a americká zpravodajka Jana Ciglerová.

Prezidenti jsou lidé jako všichni ostatní a občas jim ujede nějaké ostřejší slovíčko… Pro příklad nemusíme chodit daleko. Nespokojenost s otázkami médií teď jadrným výrazem vyjádřil americký prezident Joe Biden. Zpravodaj Fox News se ho zeptal, jestli si myslí, že inflace bude politickou nevýhodou během voleb do Kongresu. Jenže Bidenovi se otázka nelíbila, a tak ucedil: „Ne, je to skvělá výhoda… Více inflace… Hloupý zku***syn.“ Biden později novináři, který bral celý incident spíše s humorem, později zatelefonoval s tím, že poznámku nemyslel osobně. O prostořekém Bidenovi více píše Tomáš Vasilko.

Za poslední den testy v Česku potvrdily rekordních (už zase!) 40 tisíc případů covidu. Ale i přes sílící pandemii vše běží podle optimistického scénáře. Lidí v nemocnicích nepřibývá a omikron neprolamuje ochranu vakcíny proti těžkému průběhu. Současný pozitivní vývoj by ale mohly změnit vyšší počty hospitalizací lidí z rizikových skupin. Zatímco dosud se nákaza šířila zejména u dětí a mladších dospělých, tento týden začala pronikat mezi seniory. Více o omikronové vlně v české kotlině píše Iva Bezděková.

Žena na včerejší demonstraci proti covidovým opatřením v centru Prahy mířila atrapou samopalu na budovu Sněmovny i na mé kolegy. Sedm policistů tomu se založenýma rukama přihlíželo, někteří z nich situaci ani nesledovali. V USA by měla podobná situace zřejmě zcela jinou dohru. „Umím si představit, jak by zdejší policie nejspíš reagovala: neřešila by, zda je zbraň opravdová, či ne, a jako zdroj možného ohrožení by ženu obratem zpacifikovala. Zbraň by jí zabavila, nejspíš by ženu rovnou i zatkla a posléze i obvinila minimálně z vyhrožování, ale možná i z vyhrožování terorismem, protože mířila na skupinu obyvatel,“ píše v glose Jana Ciglerová.

Ivermectin, Isoprinosine, Amantadine, Amor-18. Levné, dostupné a až zázračné léky, které podle mnohých měly pomoci v léčbě covidu. Často tato farmaka mívají zastánce z řad lékařů, kteří jsou přesvědčeni, že jejich pacientům pomohly. „V konkrétních případech mohou mít pravdu, ale náhodná pozorování se v tomto oboru nemohou pokládat za důkaz,“ píše Petr Koubský a rozebírá příběhy léků, které (skoro určitě neprávem) vyvolávají v mnohých velkou naději.

Cestování v Evropské unii se od února v souvislosti s covidovými opatřeními zjednoduší. Evropská Rada představila nový koordinovaný přístup k cestovním pravidlům. Opatření by měla být uplatňována s přihlédnutím ke stavu jednotlivce, nikoliv k situaci v regionu. Rozhodování o případném omezování pohybu však zůstane na jednotlivých zemích Evropské unie. O nových pravidlech cestování v EU více píše Anita Mejzrová.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Krátké zprávy

Zbloudilá raketa společnosti SpaceX Elona Muska by měla během několika týdnů narazit do Měsíce. Ze Země odstartovala v únoru 2015 a vynesla do vesmíru meteorologickou družici. Poté už ale neměla dostatek paliva na bezpečný návrat.

Německo dodá na Ukrajinu 5000 vojenských přileb, oznámila ministryně obrany Christine Lambrechtová. Zbraně Berlín Ukrajině poskytnout nechce. To Česko Ukrajině daruje 4000 dělostřeleckých granátů za asi 37 milionů korun, rozhodla vláda. Podle ministryně obrany Jany Černochové je to gesto solidarity.

Poslanci podpořili návrh počítající se zákazem některých jednorázových plastů. Opatření zakazující plastové příbory, talíře, brčka či vatové tyčinky má platit od července příštího roku.

Letecká společnost Smartwings dnes jako vůbec první přistála s letadlem Boeing 737MAX na Antarktidě. Letadlo, které převáželo norské výzkumníky z Osla na letiště Troll, dosedlo na ledovou ranvej.

Firma O.L.G.A, v níž je společníkem hradní kancléř Vratislav Mynář, dostala další pokutu za neoprávněné čerpání vody, kterou využívala k zasněžování sjezdovky v Osvětimanech. Vedle předchozí pokuty 300 tisíc korun tak musí společnost zaplatit dalších 38 tisíc korun.

Poslanec a stážista Jan Farský přiletí 15. února z USA do Česka, aby se na řádné schůzi Sněmovny vzdal mandátu. Krok nemůže učinit na české ambasádě. Farský je ve Spojených státech na univerzitní stáži.

Ruští miliardáři zchudli. Kvůli pohybu na akciových trzích a burzách způsobenému napětím kolem Ukrajiny o 28 miliard dolarů. Nejhůře dopadli majitelé firem Novatek, Sibur či Arrival.