Dekolonizace Ruska a Krymská válka 2.0. Proč je v našem zájmu, aby si Ukrajina upevnila svou státnost

Komentář Josefa Mlejnka jr.: Bude válka, nebo nebude? Zaútočí Rusko na Ukrajinu? Jsme skutečně na prahu ozbrojeného konfliktu, jaký Evropa nepoznala desítky let? Tyto otázky si nyní kladou skoro všichni. Ani experti však neznají jasnou odpověď a asi ji úplně nezná ani ten, na němž to celé nejvíce záleží: Vladimir Putin. I ruský prezident zatím pouze manévruje, váží různá pro a proti, možná se právě minulé noci rozhodl k útoku, ale ráno, jež je prý moudřejší večera, mu vneslo na mysl nové faktory i horizonty a on couvl.