Přehledné grafiky: co vás čeká po setkání s nakaženým či pozitivním testu ve škole

Izolace a karantény

Nadále platí, že člověk, jehož nákazu potvrdí pozitivní PCR test (případně antigenní test ve zdravotnickém zařízení), jde do pětidenní izolace (den odběru je dnem nula), jeho kontakty do pětidenní karantény. Pokud má infikovaný v době izolace příznaky, lékař izolaci ukončí nejméně dva dny po jejich skončení. Po návratu z izolace ministerstvo zdravotnictví doporučuje nošení respirátoru dalších pět dnů.

Rizikový kontakt má každý, kdo přišel do kontaktu s nakaženým do 48 hodin před pozitivním PCR testem, setkání trvalo více než pět minut a oba byli ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru a bez respirátoru. (Stejná situace je i v případě antigenního testu provedeného na odběrovém místě, nikoliv ale u samotestu.) Od pondělí ale i tady nastává změna. Pokud tento člověk prodělal v uplynulých 30 dnech covid-19, do karantény nemusí, všichni ostatní (včetně očkovaných a těch, kdo prodělali covid-19 před více než 30 dny) už ale ano. Karanténu není možné ukončit dříve, dokonce ani v případě negativního PCR testu. Hygieny ovšem v současnosti nestíhají trasovat všechny rizikové kontakty, nakažení by proto měli vyplnit tzv. sebetrasovací formulář (popisujeme zde) a následně by jejich kontaktům měla přijít zpráva o nástupu do karatény. O karanténě se ale kvůli zpoždění nebo nedostatečnému vyplňování formulářů mnohdy lidé dozvídají třeba až v její poslední den, nebo dokonce po jejím skončení.

Jak postupovat v konkrétních situacích, ukazuje následující grafika: