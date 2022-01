Notes: Pět článků, které si dnes u nás musíte přečíst

Pozornost prý přitahují žebříčky. Strukturují složitý svět, dávají pocit, že někdo povolaný se již touto složitostí prosekal a připravil vám to opravdu podstatné. Ovšem říct o něčem, že je podstatné, tak trochu znamená, že o jiných věcech naznačíme, že podstatné nejsou. Přesto se na tento tenký led kolegiální soudržnosti pustíme a uvidíme.

Z dnešních článků doporučujeme zejména následujících pět

1. V Praze se pro volby do zastupitelstva utvoří podobná koalice, jako je ve vládě

Letos na podzim se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Pro ně mohou vznikat úplně jiná spojenectví, než jaká fungují ve vládnutí státu. Kdo půjde do party s kým? Je to jako ve škole nebo ve Hře na oliheň. Jaké party se rýsují pro hlavní město? Starostové a nezávislí chtěli prodloužit stávající Spojené síly pro Prahu, v nichž byli v partě s TOP 09. Ta se ale letos nakonec přiklonila k trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Nakonec se tedy v Praze utváří koalice podobná té vládní, protože Spolu si opět myslí na Piráty a STAN. Nakonec proč měnit něco, co posledně fungovalo. Spolu doufá, že bude mít na magistrátu třetinu až polovinu křesel.

2. Omikron začal pronikat mezi seniory. Jaká je prognóza?

Zatímco dosud si omikron nosily domů hlavně děti ze škol, nyní se začíná nejnovější a nejrozšířenější mutace koronaviru šířit více mezi seniory. Ministr zdravotnictví na ně opakovaně apeluje, aby nepodcenili očkování, a to i třetí dávkou, která je pro ně rovněž důležitá. Kolem 400 tisíc lidí nad 65 let však nemá ani jednu dávku. I Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že pro neočkované představuje omikron „masivní hrozbu“. Důležité je rovněž rozpoznat první příznaky onemocnění, což nemusí být snadné. V rané fázi covidu-19 mají mnohem lepší účinnost antivirotika, která již na trhu jsou. Zároveň lékaři apelují na seniory, aby se nákazy neděsili, zvlášť pokud jsou očkovaní. Strach zvyšuje riziko, že by onemocnění mohlo mít těžší průběh.

3. V ruské krizi chce převzít iniciativu Emmanuel Macron

Francouzský prezident se společnými silami s německým kancléřem pokouší zmírnit napětí mezi Ruskem a Ukrajinou diplomatickou cestou poté, co jednání USA s Kremlem nevedla k žádnému posunu. Macron začíná žhavit telefonní linky směr Kreml a tímtéž směrem vysílá rovněž svého ambasadora. Ve středu se mají setkat zástupci Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny k jednáním v Paříži. Poslední tango sporu se tam jistě neodehraje, ale naděje umírá poslední.

4. Čína ekonomicky zatlačila na Litvu a totéž může udělat i nám

Uznávání Tchaj-wanu kdekoliv ve světě vyvolává v rudé Číně rudé kruhy před očima. Své o tom vědí Litevci, kterým Čína začala blokovat obchodní vztahy. Experti varují, že totéž může postihnout i Česko. Nejde tu o to, že byste mohli mít problém objednat si zboží z AliExpressu, ale že Čína by mohla odmítat výrobky s českými součástkami. Ty do Číny dovážejí sousední vyspělé země, které by tím pak byly obchodně postiženy také. Například pro Německo představuje Čína třetí největší odbytiště.

5. Vltava pramení ve značně temné historii, říká spisovatelka Petra Klabouchová

Přímo u pramene řeky Vltavy na Šumavě zřídili nacisté za okupace zajatecký tábor pro sovětské vojáky. Mnozí z nich tam zemřeli. Když se autorka příběhů dozví, že podle pověstí na stejném místě budovali Němci podzemní továrnu nebo že tam ukryli část Jantarové komnaty, začne fantazie pracovat. Výsledkem je temná detektivka Prameny Vltavy, o níž v našem rozhovoru spisovatelka tvrdí, že je z 90 procent podle skutečnosti.

Bonus: Čím se zabavit v karanténě

Určitě sledujete naši každoměsíční přehlídku filmů na streamovacích platformách. Co dál? Už jste si vyzkoušeli slovní hru Wordle, o které jsme psali zde? Jestli si netroufáte na angličtinu (systém přijímá pouze existující slova), vyzkoušejte českou nápodobu.

A jestli chcete jen relaxovat a nenamáhat mozkové buňky, případně se dokonce pobavit, je tu stránka s poněkud pochybným názvem Fakeyou. Běží na ní program, který psaný text převede do mluveného slova. To by ještě nebylo tak novátorské, ale vy si můžete zvolit, jestli bude danou větu říkat robot, Spider-Man, Adam Driver, nebo třeba Arnold Schwarzenegger. Nejlépe to však funguje v angličtině. S českou diakritikou program nevytvoří nic, bez diakritiky čte češtinu jako angličtinu, skoro tomu není rozumět.

Co si přečtete zítra v papírových novinách?

– Nákaza se začala šířit mezi seniory

– Omikron je jako kouř, dostane se všude

– Minářovo politické hnutí před koncem

– Šibenice u Sněmovny

– Smlouva s USA: proč hýbe Slovenskem

– Raketový růst cen bytů by se v letošním roce mohl zastavit

– Proč v Británii mluvčí prakticky nikdo nezná

– Šumavané chtějí na krvavou historii zapomenout, tvrdí autorka Pramenů Vltavy

– Vášně místo vědy. Covidové léky, které dělí společnost