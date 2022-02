Chci si vzít první hypotéku. Jaké pojmy musím znát a na jak dlouho mám fixovat?

DTI, DSTI, LTV, fixace, refinancování. Lidé chystající se na svou první hypotéku se v takových pojmech často nevyznají. Zároveň se mohou dopouštět chyb při jednání s bankou. Čtyř hypotečních specialistů jsme se proto zeptali, co je při výběru hypotéky důležité a jaké podmínky lze očekávat, pokud se člověk rozhodne si hypoteční úvěr sjednat právě letos.

V anketě se ptáme: Na co by měl žadatel o hypotéku myslet na samotném začátku?

V čem dělají lidé u hypoték nejčastější chyby?

Jak se liší dokládání příjmů u zaměstnanců a podnikatelů nebo OSVČ?

Jak vysokou hypotéku může žadatel získat?

Pokud budu o hypotéku žádat letos, s jakým úrokem mám počítat? Jakou zvolit fixaci?

Na co by měl člověk myslet, když se rozhoduje o délce hypotéky?

V jakých případech je vhodné refinancování?

Na dotazy Deníku N odpovídají: Martina Škarydková, hypoteční a úvěrová specialistka, vede kancelář odborníků na finanční poradenství

hypoteční a úvěrová specialistka, vede kancelář odborníků na finanční poradenství Nikola Brejšová, hypoteční specialistka Smart Hypotéky, v bankovní sféře se pohybuje přes dvacet let

hypoteční specialistka Smart Hypotéky, v bankovní sféře se pohybuje přes dvacet let Marián Drgo, hypoteční specialista pro Prahu a střední Čechy, hypotékám se věnuje deset let

hypoteční specialista pro Prahu a střední Čechy, hypotékám se věnuje deset let Tomáš Rusňák, hypoteční specialista, autor podcastu Hypotécast, ve financích se pohybuje deset let

Martina Škarydková: Hypotéka je finanční závazek, kdy se klient v podstatě zadluží na dvacet třicet let života. Už jen z tohoto pohledu je důležité, aby si důkladně promyslel, zda bude schopen úvěr splácet, co by dělal v případě ztráty zaměstnání či výpadku příjmů z jiného důvodu a zda má finanční rezervu na splátky úvěru. Případně zda je schopen tuto rezervu dále zvyšovat.

Nikola Brejšová: Na úplném začátku by si měl klient spočítat, kolik je maximálně schopný měsíčně splácet, aby jeho životní úroveň nezůstala narušená. Banky samozřejmě důkladně klientovu bonitu prověřují, ale neznají do detailu jeho výdaje na koníčky, sport nebo dovolenou.

Marián Drgo: Člověk by měl myslet na tři základní věci. První je, zda je pro něj hypotéka ta správná cesta a zda není lepší zůstat v nájmu. Dále si musí uvědomit, že hypotéka je sakra