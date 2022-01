Ivermectin, Isoprinosine, Amantadine, Amor-18. Jsou to zázračné levné léky, o nichž se nemáme dozvědět, nebo jen omyl a humbuk? Pomohly někomu? Máme se jich dožadovat, nebo je rázně odmítnout?

Příběhy čtyř léků, které nás měly zachránit před covidem, a řada lidí jim dál věří. Co je dobré o nich vědět

Během dvou let epidemie covidu přibyly do arzenálu lékařů jen dva preparáty, který tuto nemoc skutečně přímo léčí – Paxlovid od společnosti Pfizer a (s výhradami) Lagevrio od Mercku. Tak to aspoň vypadá podle klinických testů. Ve velkém se ještě nezačaly používat, protože jde o čerstvé novinky, výrobní kapacity nestačí. Na zkušenosti z masového nasazení budeme muset počkat.

Někteří lidé věří, že existují levnější a dostupnější léky, jen se z různých důvodů ignorují. Příkladem, který dnes zná každý, je ivermektin. Někteří lékaři ho svým pacientům doporučují, hodně lidí si ho shání neoficiálními cestami, bere se proti covidu i preventivně; vědecký hlavní proud ho naopak odmítá jako neúčinný.

Podobných léků je více, jejich příběhy jsou rozmanité, v lecčem ale vzájemně podobné. Všechny do jednoho se