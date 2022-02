Ruský filozof žijící v USA Michail Epstein vidí Rusko z druhé strany oceánu jako „hordu“, která se zastaví jen před silou. Přinášíme první ze série rozhovorů s významnými ruskými intelektuály, politiky a novináři o současném dění uvnitř ruské společnosti i o vztahu Moskvy a Západu. Každý po svém odpovídá na to, v čem je jádro jejich neporozumění.

Západ by si měl vzít příklad z Číny, která hovoří s Rusy tvrdě. Jakmile Rusko vidí slabinu, zneužije ji, říká filozof Epstein

V rozhovoru se Michaila Epsteina mimo jiné ptáme: Rozumí Západ Rusku a Rusko Západu?

Co je největší prokletí Ruska?

Odkud se vzala skvělá ruská literatura?

Proč Rusko tak zásadně ovlivnila Zlatá horda?

Na co se ptají američtí studenti, když chtějí pochopit ruský smutek?

Sleduji rozhovory mezi USA a Ruskem, přesněji mezi „kolektivním“ Západem a Ruskem. Zdá se i vám, že si rozumíme stále méně?

Což je pochopitelné. Protože to, co vidíme dnes, připomíná pokusy ze 13. a 14. století, kdy západní civilizace chtěla jednat s Čingischánovou Zlatou hordou. Jediné, co mělo smysl, bylo zastavit ji všemi možnými silami. Normální dialog je sotva možný. Bohužel.

Možná chybujeme. Buď jsme příliš tvrdí a nadřazení, nebo se naopak plazíme…

Když k civilizovanému gentlemanovi na cestě přistoupí bandita, jak by s ním měl hovořit?

Pokud jste na té ulici sám, asi bych nevolila agresivní, nadřazený tón.

Především je dobré