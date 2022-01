V několika případech jsem vtipy konzultoval s právníky, říká falešný Ovčáček. Ani ve snu mě nenapadlo, co se ze stránky vyvine

„Prezidentování Miloše Zemana se dostalo do jakési postterminální fáze. Tak nějak tušíme, že ještě někde nějak existuje, ale už ani nemáme potřebu se vůči němu vymezovat. Ne že by zmoudřel, prostě se propyžámkoval k zapomnění.“ Po osmi letech se pětatřicetiletý Ondřej Langr rozloučil se svými fanoušky na Facebooku. Satirický profil Jiřího Ovčáčka sledovalo do té doby více než sto tisíc lidí. Před třemi lety dokonce za falešný profil hradního mluvčího získal Křišťálovou lupu. Teď mu prý došla inspirace.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jestli se mu někdy ozval pravý Jiří Ovčáček

Zda za své statusy dostával výhrůžky

Proč některé vtipy konzultoval s právníky

Kde sám vidí hranice humoru

Jak to bylo se satirickou stránkou ruského velvyslanectví

Co bude s falešným Jiřím Ovčáčkem dál

Jiří Ovčáček pro vás přestal být výzvou?

Řekl bych, že přestal být nejen výzvou, ale i zdrojem inspirace. Témata, která Hrad produkoval v posledních letech, postupně utichala a z profilu samotného mluvčího se stal jakýsi jeho osobní blog, takový náboženský lifestyle, který už neposkytoval v podstatě nic, k čemu by se člověk mohl vyjadřovat. Ohledně politické situace už to bylo víceméně jen mlžení než nějaká relevantní informace k tomu, co by mohlo občany zajímat.

Takže vám došel materiál?

Doslova mi došel materiál. Už nějakou dobu jsem v těch příspěvcích upozorňoval jen na to, že stav prezidenta republiky asi není úplně optimální. A ono vymyslet sto padesátý vtip na téma „prezident není úplně v pořádku“ není jednoduché a ani zábavné. Už mě to nebavilo.

Část vašeho posledního statusu coby falešného Jiřího Ovčáčka zněla takto: „Prezidentování Miloše Zemana se dostalo do jakési postterminální fáze. Tak nějak tušíme, že ještě někde nějak existuje, ale už ani nemáme potřebu se vůči němu vyjadřovat. Ne, že by zmoudřel. Prostě se propyžámkoval k zapomnění. Jeho superschopnost trefit kohokoliv jedovatou slinou se vyvinula ve smutnou tendenci poprskat si vývody hadiček na břiše. Hrad a jeho okolí už nepřináší svým oponentům výzvy, ale jen jakýsi podivný, nechtěný a neplánovaný soucit s pachutí. A občasná ostuda v taxíku a na záchytce mi jako inspirace prostě nestačí. Proto jsem se rozhodl raději se otočit a nevěnovat téhle bizár partě žádnou pozornost. Budu rád, když i vy uděláte totéž. Pojďme odepřít nejnabubřelejšímu egu v republice pozornost a až do nástupu nového prezidenta ho ignorovat.“ Ale vždyť vy jste to dělal osm let, tak není na takové výzvy už trochu pozdě?

Je pravda, že už to před delší dobou přestalo dávat smysl, ale ta stránka pro mě nebyla jen možností občanského protestu proti tomu, jak Hrad komunikuje a jak se chová k veřejnosti, ale vznikla