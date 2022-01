Historie v mapě. Detailní aplikace připomíná protektorátní perzekuci Židů, možná i na vaší adrese

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu vznikla aplikace, která přináší nový pohled na perzekuci židovského obyvatelstva Prahy za německé okupace. Je to pohled pořádně mrazivý: stačí se rozhlédnout po ulicích hlavního města. Dělo se to všude. Masově. Jen to dosavadní databáze tak nezhmotňovaly.