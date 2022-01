Bizarní případ Morrisonova WeChatu. Kdo a proč sebral australskému premiérovi účet na čínské sociální síti?

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: K čemu měl australský premiér účet na čínské sociální síti?

Co přesně se s Morrisonovým účtem stalo? Dá se říct, že byl ukraden?

Co Echo Hui vypátrala o lidech, kteří teď mají účet v moci?

Jak to souvisí s čínskou vládou a vztahy Canberry a Pekingu, které jsou na bodu mrazu?

Kauza vyvolala na australské politické scéně poprask a výzvy k bojkotu WeChatu; jsou namístě?

Na začátek nebude špatné si něco ujasnit. Scott Morrison je premiér Austrálie, WeChat je největší sociální síť v Číně. Proč australský premiér potřebuje účet na čínské sociální síti?

Protože potřebuje upoutat australsko-čínské voliče. Mnoho Číňanů používá WeChat jako svou hlavní sociální síť, což platí jak uvnitř Číny, tak za jejími hranicemi. Vláda sáhla po WeChatu jako po nástroji, jak si získat hlasy australských Číňanů. To proto vstoupila na platformu, o níž je známo, že podléhá cenzuře.

Ve zhruba 26milionové Austrálii žije podle posledního sčítání lidu z roku 2016 přes 1,2 milionu obyvatel čínského původu, tj. zhruba 5,6 % populace. Čínská imigrace do Austrálie se v uplynulém desetiletí téměř zdvojnásobila.

To se stalo před třemi lety, v lednu 2019. Střih do dneška: Morissonův účet na WeChatu zničehonic už není Morrisonův, najednou se jmenuje Ao-chua sin šeng-chuo, Australsko-čínský nový život. Co se stalo?

Ano, premiér si účet zaregistroval v lednu 2019 před (květnovými) federálními volbami, aby, jak už bylo řečeno, oslovil čínsko-australské voliče. A stalo se to, že ve skutečnosti to nebyl on, kdo si ten účet zaregistroval.

WeChat totiž nedovoluje, aby si na něm otevřel veřejný účet někdo, kdo je cizí národnosti. Proto Morrison tehdy využil služby někoho v Číně, Číňana, který zafungoval jako prostředník. Byl to tento člověk, kdo