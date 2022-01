Šumavané chtějí na krvavou historii zapomenout, tvrdí autorka temné detektivky Prameny Vltavy

Kdy jste byla na Šumavě naposledy?

Na Vánoce. Mám tam celou rodinu, žije tam již po několik generací, a tak se snažím dostat se tam alespoň jednou za rok.

Nakolik se dnešní Šumava liší od té, kterou vykreslujete v knize Prameny Vltavy?

Knihu jsem psala z aktuálního pohledu, to znamená zhruba od devadesátých let po současnou situaci. Myslím si, že od té doby tam k nějakým výrazným změnám k lepšímu nedošlo, snad s výjimkou těch čistě turistických lokalit.

Prameny Vltavy jsou sice detektivní román, ale založený na nepříliš známých historických reáliích. Vychází z toho, že přímo u pramenů Vltavy stál nacistický koncentrační tábor a nedaleko něj tajná podzemní továrna. Co všechno z toho, co v knize popisujete, se skutečně událo, a co je literární fikce?

Úplná fikce není vůbec nic. Snažila jsem se vycházet z reálných záznamů nebo alespoň vzpomínek, které se v tomto kraji předávají ústně. I proto jsem si pro zpracování tématu vybrala románovou formu, protože většina těchto vzpomínek už není oficiálně nijak doložitelná. Nechtěla jsem se s nikým dohadovat o tom, jestli to či ono bylo skutečně tak, jak si to pamatoval můj děda. Řekla bych ale, že zhruba tak devadesát procent knihy je