Notes: Babiš si konečně troufl na rozhovor pro Enko. Jak dopadl? Putinovy plány a vyprodané Brno

Andrej Babiš označuje Deník N za „antibabišovské médium“, což jsou zřejmě v jeho vidění světa všechna, která mu nepatří. Naše žádosti o rozhovor Babiš řadu měsíců odmítal. Nyní změnil názor a možná už lituje, že to udělal. Hana Mazancová a Markéta Boubínová mu totiž rozhodně nepřišly jen odkývat stokrát zopakované fráze – posuďte sami.

Rozhovory ovšem vedeme nejen s bývalými, ale i novými členy a členkami vlády. Přečtěte si odpovědi nové šéfky resortu obrany Jany Černochové na fundované dotazy Jana Wirnitzera a Lukáše Prchala. Řeč je samozřejmě především o hrozící ruské agresi proti Ukrajině.

Té se věnujeme i v několika dalších textech. Komplikace, které by Rusko v případě invaze čekaly, analyzuje Michal Lebduška. Nebyly by malé, mimo jiné proto, že Ukrajina je velká. Michael Žantovský v komentáři nicméně vyjadřuje názor, že Putin už zašel příliš daleko na to, aby jen zachřestil zbraněmi a zase dal pokoj. Už o víkendu vyšel další komentář Jiřího Pehe, který přemýšlí o Putinově motivaci eskalovat napětí – a nachází ji v jeho strachu z demokracie.

Slovensko uzavřelo obrannou dohodu se Spojenými státy – ty by na jejím základě mohly využívat slovenská vojenská letiště. Smlouva je horkým politickým tématem a budí emoce i konspirace, píše Anita Mejzrová.

„Zdravotní“ aplikace, kterou si musejí nainstalovat všichni účastníci olympiády v Pekingu, není sama úplně zdravá, pokud jde o bezpečnostní díry. Popisuje je Zoran Boškovič. Čína tvrdí, že aplikace žádné chyby neměla, a stejně je prý už všechny opravila. Některé týmy se chtějí proti špehování chránit, Česko zatím Číně věří.

Liga lidských práv otevírá v Brně a Ostravě centra, která budou pomáhat obětem takzvaného porodnického násilí, tedy psychického nátlaku, nerespektování soukromí a dalších nepřijatelných praktik u porodu. Jak časté toto jednání je a co znamená pro ženy, které mu musejí čelit, popisuje Barbora Šturmová.

Jiří Rom, který přešel z BIS na Hrad, kde se svým chlebodárcům zavděčil kompromitujícím dokumentem proti šéfovi kontrarozvědky Michalu Koudelkovi, žádá podle zjištění Lukáše Prchala a Zdislavy Pokorné o prodloužení bezpečnostní prověrky. Jenže kvůli podezřelým kontaktům z minulosti může narazit.

Ceny nemovitostí v Česku vystoupaly někam za oběžnou dráhu, přesto se v Brně loni prodalo nejvíce bytů za posledních 13 let. Paradox vysvětluje Jana Ustohalová.

Pokud vás zajímá, na co se v lednu dívali redaktoři Deníku N na streamovacích platformách, zkuste některý ze sedmi našich tipů.

Poslechněte si také Studio N, kam si Filip Titlbach pozval falešného Jiřího Ovčáčka – recesistu, který osm let parodoval na Twitteru účet hradního mluvčího tak úspěšně, že často nebylo jasné, který je který.

Co se píše jinde:

Za pár dní končí „milostivé léto“ – jednorázová možnost zbavit se exekuce. Její úspěch závisel mimo jiné na tom, že se o ní lidé v exekuci dozvědí. Praha se snažila, Brno naopak čelilo kritice, že dělá málo. Rozdílný přístup obou měst rozebírá týdeník Respekt.

Pokud vás zajímá, k čemu jsou antigenní testy, jak fungují, co naopak nezvládnou, a nebaví vás číst „zasvěcené“ postřehy odpůrců všeho, přečtěte si srozumitelný výklad na serveru Investigace.

V zítřejším tištěném vydání Deníku N najdete:

Komentář: Tři scénáře vývoje ukrajinské krize. Ani jeden není dobrý

Babiš posílá do výborů své exministry, šetří tím prý čas

Válkovo ministerstvo už nechystá vlastní kampaň na podporu očkování

Černochová: Česko je přítelem Ukrajiny a nenechá ji na holičkách

Proč se Ossis čertí na Wessis a proč by si ti měli dávat pozor

Ženy trpící endometriózou se potýkají s bolestivou menstruací, záněty i potížemi při sexu

