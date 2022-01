Ruský náměstek ministra dopravy Vladimir Tokarev byl zatčen a obviněn ze zpronevěry půl miliardy rublů. Soud jej poslal do vazby kvůli obavě, že by se mohl ukrýt v Česku. Náměstkova manželka zde totiž v posledních letech nakoupila nemovitosti za desítky milionů korun. Sami ruští politici a vysocí státní úředníci žádné nemovitosti v zahraničí vlastnit nesmějí.

V Rusku zatkli náměstka ministra dopravy. Soud ho poslal do vazby i kvůli nemovitostem v Česku

Náměstka ministra dopravy Vladimira Tokareva viní policie z toho, že uzavřel údajně fiktivní smlouvy na stavbu železničního obchvatu v Krasnojarské oblasti, čímž měla státu vzniknout škoda přes půl miliardy rublů, tedy něco přes sto milionů korun.

Minulý týden poslal soud Tokareva do vazby. Odůvodnil to mimo jiné obavou, aby náměstek neutekl do České republiky, kde má údajně povolení k pobytu a kde za poslední roky údajně nakupoval nemovitosti.

Deník N nyní zjistil, že Tokarev sám přímo žádné byty ani domy v Česku nevlastní. Jeho manželka Irina nicméně od roku 2007 spoluvlastnila společnost