Oběti znásilnění nenutíme jít na policii. Spasitelský syndrom do naší práce nepatří, říká šéfka proFem

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaké zážitky se sexuálními ataky má zakladatelka proFem.

Jak hodnotí chování policie u výslechu obětí sexuálního násilí.

Jak děti ovlivňuje pohled na násilí na matce.

Kvůli jakému případu Jitka Poláková zvažovala odchod z organizace.

Proč proFem nepomáhá i mužským obětem.

Jakou máte osobní zkušenost se sexuálním obtěžováním?

Asi jako každá žena. Kdysi zamlada u mě jednou večer na ulici zastavilo auto a ten člověk se mě snažil obtěžovat. Horší zážitek naštěstí nemám. Nepotkala jsem žádného exhibicionistu, ale na druhou stranu neznám nikoho, kdo by takovouto zkušenost neměl.

Mohou mít vaše terapeutky za sebou traumatické zkušenosti? Může to být výhoda? Dokáže se do oběti taková terapeutka více vcítit, povzbudit ji?

Já sama nepracuju v přímé péči, moje role je manažerská. Ale určitě se do těch žen dokážu vžít, protože můj zážitek, který jsem zmínila, vážně nebyl příjemný. Ten člověk se mě snažil nacpat do auta, musela jsem se s ním prát. Nikdo mi nepomohl, i když jsem křičela. Musela jsem utíkat. Naštěstí jsem dokázala rychle zareagovat. To ale nemění nic na tom, že jsem se potom bála chodit ven sama.

Nemyslím si, že je potřeba, aby ženy, které u nás pracují, měly takovou zkušenost. Naopak je potřeba určitá profesionalita, a když přijímáme novou terapeutku, vždycky zjišťujeme, jaké jsou její osobní zkušenosti s tímto tématem. Pokud cítíme, že daná žena nějaké trauma v sobě ještě nemá zpracované, nemůže s klientkami pracovat. Mohla by jim totiž velice ublížit. Ale jinak je pochopení ze strany psychoterapeutky určitě potřeba.

Takže třeba žena, která byla v minulosti znásilněna, by u vás jako terapeutka nemohla pracovat?

Ne, to jsem neřekla. Musela by to ale mít zpracované. Klientka, která k nám přijde, by to na ní neměla poznat. To do profesionální pomoci nepatří. Samozřejmě chápu, že to může na začátku v užším navázání kontaktu pomoci, ale my jsme odborníci a musíme být stabilní prvek.

Ve chvíli, kdy se takové terapeutce trauma otevře při přímé konzultaci, může to být pro klientku opravdu nebezpečné. Některé konzultace dokonce děláme ve dvou, abychom takové situaci zabránily. Jsme na to připravené.

Aniž bych chtěla někoho zpochybňovat, mohou takovou terapii poskytovat muži?

Možná to některé služby dělají, ale my jsme ženský kolektiv a pracujeme primárně se ženami. Ale máme například externí advokáty. Už se nám však stalo, že klientky byly tak traumatizované, že