„Zvládnou to i beze mě.“ Babiše práce ve výborech až tak nemotivuje, posílá tam exministry

Sněmovně zbývá obsadit poslední post místopředsedy, který by měl zřejmě připadnout hnutí ANO, konkrétně exministrovi Karlu Havlíčkovi. Změnit se má ale také obsazení některých výborů, do nichž zamíří právě bývalí členové vlády. Až na Andreje Babiše. Ten do sněmovních výborů nechce. Jak totiž řekl Deníku N, taková práce ho „až tak nemotivuje“.

Sněmovna by se k volbě posledního místopředsedy a také právě ke změnám v obsazení výborů měla dostat tento týden. Členové bývalé vlády Andreje Babiše, kteří se po volbách stali poslanci, se totiž nemohli ucházet o posty v předsednictvu či výborech Sněmovny, protože byli dosud členy vlády.

Bývalá šéfka státní kasy a nyní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová by chtěla do rozpočtového a ústavně-právního výboru. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová zase pro Deník N uvedla, že je kandidátkou do hospodářského výboru a do výboru pro veřejnou správu.

Hospodářský výbor je ale i prioritou