Esej Matta Welche: V Praze devadesátých let se v chaotickém mezidobí od konce komunismu po nástup kapitalismu děly podivuhodné věci.

Pražské anarchické intermezzo: Zážitky, o něž jsme přišli a které si stojí za to připomenout

„Pšššššššt!“ zasyčel jsem na amerického jazzového pianistu z Amsterdamu, který zrovna vyřvával sprostou interpretaci americké hymny, přičemž si co chvíli přihnul z láhve levného moravského vína. Bylo to v srpnu 1990, devět měsíců po sametové revoluci v Československu, kolem třetí hodiny ranní ve všední den na Staroměstském náměstí v Praze a já jsem právě zahlédl dva vojáky v maskáčích a červených baretech, kteří náhle zamířili k nám. Můj namazaný dvaadvacetiletý mozek se tváří v tvář vyhlídce na konfrontaci s Rudou armádou propadl do panické popkulturní spirály – Válečné hry, Rudý úsvit, Amerika… utíkej!

Pianista, který se před mnoha lety šikovně vyhnul odvodu do Vietnamu, mé obavy nesdílel. „Heléééééé,“ ukázal orgánům prostředníček, „děte do prrrrrdelééééééé!!!“ Šokovaně jsem zamrkal. Následnému (a retrospektivně nevyhnutelnému) „Heil Hitler“ adresovanému vojákům jsem ve své paralýze už nedokázal zabránit.

Když prožíváte historické události, nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. Toho léta byla v Praze cítit svoboda (i když jinak bylo to město chudé a špinavé), ale totéž bylo zdánlivě pravda i v létě 1968, dokud zničehonic násilně o svobodu nepřišla. Komunistické tanky brutálně zadusily obdobné liberalizační tendence v Polsku roku 1981 a v Maďarsku roku 1956. Michaila Gorbačova právě na pět let zvolili prezidentem Sovětského svazu. Slíbil, že dá komunismu „polibek života“ – a za pět měsíců vyslal tanky, aby rozdrtily protesty v litevském Vilniusu.

Tak jsem sevřel pas a v duchu se připravil na gulag. Místo toho se jeden z vojáků usmál, udělal univerzální gesto se zakloněnou hlavou na dvou rukou ve smyslu „lidé tu spí“ a ukázal na okna pokojů s výhledem na to nádherné náměstí. Klavírista vojcla přátelsky objal a vlepil mu na tvář hubana, načež jsme se se skřehotavým smíchem vypotáceli do noci.

Zlomené kouzlo, zkoumání trosek

V neudržovaném prostoru mezi starým kolabujícím systémem a jeho nástupcem vznikají