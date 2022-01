Čína blokuje obchod s Litvou, další na řadě může být Česko. Následky by mohly být mnohem horší

V reakci na otevření tchajwanského diplomatického zastoupení ve Vilniusu zablokovala Čína dovoz litevského zboží a malou pobaltskou zemi vyškrtla ze svých celních seznamů. Podle komentáře britského deníku Financial Times může být další na řadě Česko. Tuzemské diplomatické zdroje Deníku N to nevylučují. V článku popisujeme, jak vážně by případné čínské embargo dopadlo na české vývozce, ale i na další firmy z Evropské unie.