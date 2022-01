Ministerstvo zdravotnictví končí s očkovací kampaní. Chystá už jen příspěvky na sítě a spolupráci s vnitrem

Když byl ještě opozičním poslancem, kritizoval nynější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) Babišovu vládu za to, že spustila kampaň na podporu očkování pozdě a že necílí na neočkované lidi. Sám už ale žádnou kampaň na podporu očkování nechystá, potvrdil Deníku N mluvčí Ondřej Jakob s tím, že resort pouze nechá doběhnout kampaň bývalého vedení.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jako opoziční poslanec patřil k nejhlasitějším kritikům ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO), a to i kvůli kampani na očkování. Upozorňoval na to, že resort začal přesvědčovat lidi k očkování příliš pozdě a že by kampaň měla cílit na dosud neočkované.

Bývalé vedení za provedení kampaně kritizoval i těsně před příchodem na ministerský post. „Měla u nás začít už dříve, bylo připraveno vyvracení dezinformační kampaně, ale pak se objevil nový ministr zdravotnictví a na kampaň se rezignovalo. Ministerstvo v tomto směru selhalo,“ řekl pro Radiožurnál 9. prosince loňského roku.

Ministerstvo se přidá k vnitru

Ještě při předávání úřadu o osm dní později Válek podle dvou zdrojů z ministerstva plánoval, že bude pokračovat v očkovací kampani, kterou bývalé vedení nastartovalo. „Říkal, že navážou na tu jejich kampaň, protože nemají lidi na to, aby to někdo dělal,“ popisuje zdroj z ministerstva. Jeho slova potvrzuje také další pracovník. „Současné vedení ministerstva nejprve řeklo, že si kampaň převezme, ale nakonec