V Mexiku během jediného týdne zavraždili tři novináře, už tři roky v řadě jich tam umírá nejvíc na světě

Včera Lourdes Lópezová, o pár dní dříve Alfonso Esquivel a José Arenas. Věnovat se jako novinář kriminální scéně v Mexiku je statisticky rizikovější, než vyjet coby válečný reportér do Afghánistánu nebo do boji zmítaného Jemenu, píše Deníku N přímo z největší středoamerické země Václav Lang. Už třetím rokem za sebou země vede žebříček nejnebezpečnějších států pro žurnalisty a i v novém roce dostává své tragické pověsti. V rozmezí jednoho lednového týdne byli v Mexiku zavražděni tři novináři.

Být novinářem v Mexiku je ošemetná záležitost. Autor článku si i po pěti letech v této zemi – pokud to není během výkonu profese – vymýšlí před cizími lidmi nejrůznější historky, aby nemusel přiznat, co dělá. Když člověk řekne, že píše do novin, okolí zbystří. U části je důvodem uznání, u části nedůvěra. Na druhou stranu se krvavé Mexiko odvděčuje nekončící dávkou témat, i proto je pro mnohé novináře přitažlivé.

Vyšetřování lednových vražd Margarita Martíneze v Tijuaně, Josého Gamboy ve Veracruzu a čerstvě i včerejší vraždy Lourdes Maldonado Lópezové dosud oficiálně neukázala, zda šlo o činy spojené s jejich žurnalistickou profesí, nebo se jednalo o jiné důvody. Místní i mezinárodní novinářské a humanitární spolky však okamžitě zareagovaly a chtějí po státních orgánech důsledné prošetření, zejména pak rozluštění této zásadní části mozaiky, tedy zda byly skutky motivované jejich prací. K výzvám se připojil i Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Mexická novinářka Lourdes Maldonado Lópezová byla včera nalezena zastřelená v autě v pohraničním městě Tijuana. V roce 2019 na tiskové konferenci žádala prezidenta Lópeze Obradora o podporu a spravedlnost, „protože se bojím o život“.

Devět let se v pracovní záležitosti soudila s mužem, který byl za prezidentovu stranu v roce 2019 zvolen guvernérem státu Baja California. Loni v úřadu skončil.

Lópezová pak nedávno oznámila, že spor vyhrála. Zdroj: AP

Alfonso Margarito Martínez Esquivel, přezdívaný El 4–4 neboli El Cuatro-cuatro, odešel minulé pondělí 17. ledna ze svého domu ve čtvrti Camino Verde v Tijuaně a