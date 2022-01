Částečný součet: o miliardářích, kteří chtějí přechytračit smrt, a o pamětní desce jistého Franze Hofmeistera, U Nemocnice 4, Praha 2

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomene, že v Americe berou UFO docela vážně, zmíníme se o další xenotransplantaci, tentokrát obou ledvin, a také si ukážeme, jakou barvu má nekonečně horký předmět.