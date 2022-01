Dobytí jižního pólu: Petr Horký si splnil sen. Cestování je pro mě taková potřeba jako vyčistit si zuby, říká

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Máte rád pocit svobody, když se ocitnete na místě nebo v zemi, kde není internetové pokrytí? Je tohle pro vás svoboda?

Teď jsem strávil šest týdnů s vypnutým mobilem a bylo to hrozně fajn. Ale není to úplně jádro té svobody. Je to jedna z věcí, které jsou prima.

Co je pro vás jádro svobody?

Že kontroluji, co se se mnou děje. A to se vlastně v různých prostorech odehrává různě. Jiný pocit svobody mám tady v Čechách, kde jsem na volné noze a můžu se tím pádem věnovat své práci a sám si řídit svůj život, jinak to je se svobodou na poláru (jižní nebo severní pól, případně póly chladu, což jsou místa s nejnižšími teplotami na povrchu, pozn. red.). Tam mám v báglu nebo v saních všechno, co potřebuji. Kdykoli zastavím, můžu si postavit svůj dům, udělám si své jídlo, spokojeně se vyspím, ráno si to sbalím a přemístím se jinam. To je jiný typ svobody – a je skvělý.

A umíte bez něj žít?

Upřímně řečeno nevím. Ještě jsem nebyl vystavený tomu, že bych o něj úplně přišel, takže na to neumím odpovědět. Ale bylo by to asi těžké. Myslím, že to k životu potřebuji.

Cítíte abstinenční příznaky, když delší dobu nikam nejedete?

Než jsme měli rodinu, tak jsem to měl vyloženě tak, že jsem abstinenční příznaky cítil. Prostě jsem potřeboval odjet. Teď s rodinou ale cítím silnější touhu