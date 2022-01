Nesplnili jsme, co jsme slíbili. Teď dohlédneme, abyste to splnili za nás. A ještě něco navíc

Andrej Babiš už zase fňuká a navíc s namířeným ukazováčkem žaluje. Nová vláda prý za měsíc všechno pokazila! Zmrazila platy ve státním sektoru, nenavýšila platy učitelů, ošidila potřebné! A on, Andrej, se tak snažil. Makal. Do úmoru. Že se výsledky nedostavily, bylo dáno pouze souhrou nepříznivých okolností a komplotem tradičních politických stran. On, Andrej, postižen nevděkem zpozdilého obyvatelstva, však svůj boj nevzdává. Rád položí zdraví i rodinnou pohodu na oltář vlasti. Och, vzdychají důchodkyně, jaký to šlechetný člověk.

Řekla bych, že pan expremiér se chová jako muž, který prošustroval v herně celou výplatu a většinu rodinných úspor a nyní se rozčiluje nad tím, že už potřetí večeří špagety s kečupem. A jeho rady připomínají postavy z onoho vtipu, kde si jeden stěžuje, že