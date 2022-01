„Kdybych byl prezident, to byste se divili.“ Babiš o vztahu se Zemanem, Vrběticích i možné cestě na Hrad

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak Andrej Babiš vnímá svůj vztah s prezidentem Milošem Zemanem?

Souhlasí s tím, že byl slabý premiér?

Jak to bylo se zprávou BIS o výbuchu ve Vrběticích?

Věří Andrej Babiš Janu Hamáčkovi v případě jeho cesty do Moskvy?

Co se dělo na schůzce, po níž byl prezident ihned odvezen do nemocnice?

Jednání o důvěře vládě Petra Fialy trvalo téměř 24 hodin, ponejvíce u řečnického pultu mluvili právě poslanci hnutí ANO, vy sám jste hovořil 84 minut. Je tohle způsob, jak chcete z opozičních lavic příští čtyři roky pracovat?

Mluvili jsme k věci. Vyčítáte mi, že jsem jednou řekl, že je to žvanění. Ano, ale já jsem měl na mysli to, že poslanci, kteří chtěli být vidět v médiích, tam často říkali věci, které nebyly k věci. Můj projev skutečně trval osmdesát čtyři minut a připravoval jsem si ho asi čtrnáct dní, byl plný faktů a k věci. Programové prohlášení Fialovy vlády jsem četl desetkrát, zatímco programové prohlášení své vlády zdaleka tolikrát ne, možná dvakrát. Když jsme chtěli důvěru nebo nám Sněmovna chtěla vyslovit nedůvěru, chovala se opozice úplně stejně.

Je pravda, že padl rekord, ale my už jsme to chtěli dokončit a hlasovat. Potom se to ovšem zkomplikovalo, byl jsem velice překvapený, že naši poslanci ještě vystupovali. Říkali jsme jim, ať už to nechají být a můžeme hlasovat. Ale všechna ta vystoupení byla dobrá i vtipná, třeba Patrik Nacher s kalousem ušatým (návrh národního ptáka, pozn. red.). Hlavně paní (Alena) Schillerová se v tom evidentně zhlédla, je nadšená, že může dělat předsedkyni (poslaneckého klubu, pozn. red.), úplně jako by ji polila živá voda.

Byla vystoupení vašich poslanců skutečně k věci? Vybavuji vašeho poslance Julia Špičáka, podle nějž v programovém prohlášení chybí zmínka o stomatologické prevenci dětí. Je tohle věc, která se má řešit na jednání o důvěře vládě?

Tak má, nemá, nevím. V té části o zdravotnictví chybí základ, můj největší program, národní boj proti rakovině. Chtěl jsem Pražanům postavit onkologickou nemocnici, jako mají Moraváci „žluťák“ v Brně (Masarykův onkologický ústav, pozn. red.), to tam chybí. A ano, my jsme měli v programu dostupnost zubaře mimo velká města, která je katastrofální. To jsme chtěli dotovat a podpořit.

Stomatologická prevence dětí je ale hodně velký detail pro programové prohlášení. Prevenci přitom vládní koalice věnuje několik odstavců, a to včetně onkologické. A součástí prohlášení je mimo jiné i monitoring volných kapacit u zubních lékařů.

Tam je jen jedno slovo „onkologický“. Přitom rakovina je zásadní problém.

Když už jste zmínil bývalou ministryni financí Schillerovou, o které je nyní hodně slyšet – koho vidíte jako svého potenciálního nástupce v čele hnutí ANO?

Už jsem řekl, že Schillerovou, Havlíčka nebo Vondráka. Ale nevím, koho si delegáti zvolí, volba je tajná – lidé si je zvolí. Z ANO si na začátku všichni dělali legraci, že jsou to Věci veřejné na jedno použití. Jsem ale spokojený, vybudoval jsem hnutí, které může fungovat i beze mě.

Budete na únorovém sjezdu opět kandidovat na předsedu hnutí?

Teď ano, ale myslím, že už