Modlitba za geniálního vypravěče Johna Irvinga

John Irving patřil na českém knižním trhu přelomu tisíciletí k nejpopulárnějším americkým spisovatelům. Jeho čtvrtý a dodnes nejznámější román Svět podle Garpa, kterým v Americe prorazil mezi bestselleristy, ostatně vyšel v českém překladu už v roce 1987 a dodnes se dočkal dalších sedmi vydání. Pozornost opakovaně získala i Pravidla moštárny z roku 1985, k jejichž filmové verzi natočené o čtrnáct let později napsal sám Irving Oscarem oceněný scénář. Rok vdovou pak byla první autorova kniha, kterou mohli čeští čtenáři číst s minimálním zpožděním oproti originálnímu vydání.

Zhruba od Čtvrté ruky z roku 2001 však můžeme sledovat jeho stagnaci. Irving sice zůstává skvělým stylistou se smyslem pro absurdní, černý humor a groteskně komplikované vztahové i dějové zápletky (ostatně prošel tvůrčí dílnou Kurta Vonneguta), ale zároveň sílí pocit, že v jeho knihách už o nic jiného nejde. Což je o to paradoxnější a bolestnější, když oficiálně prohlásil, že například román Dokud tě nenajdu z roku 2005 reflektuje traumatizující sexuální zkušenost se starší ženou z doby, kdy mu bylo jedenáct. A také komplikovanou cestu k biologickému otci, o němž neměl žádné informace po téměř čtyřicet let svého života. Právě proto přepsal těsně před vydáním hotový román z první osoby do třetí. Bohužel, oba kruciální motivy jsou mnohem lépe zpracované, mnohdy nepřiznaně, ve starších románech od Garpa přes Pravidla až po zmíněný Rok vdovou. A nakonec také v posledním románu, který můžeme při pohledu na Irvingovu kariéru označit za vrcholné dílo: v Modlitbě za Owena Meanyho z roku 1989.

Irving v kingovském stylu

Ve svém sedmém románu sleduje Irving