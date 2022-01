Notes: Saltem přímo do prezidentské sezony a přiznáním omylů k větší spokojenosti

Sezona tiskových konferencí, volebních autobusů / karavanů / přívěsných vozíků a slibů je opět tu. V pražské La Fabrice ji odstartoval podnikatel, filantrop, autor vlastního volebního systému, netradičních videí pro Českého slavíka a občasný skokan salt Karel Janeček. Národu tak definitivně potvrdil, že plakáty Tohle jsme my, které se objevily na zastávkách MHD, se netýkají životního pojištění, ale jeho kampaně.

To, že s plakáty vystartoval tak brzy, není náhoda. Jak píše v jeho profilu Jan Wirnitzer: „Za rok 2020 ho časopis Forbes zařadil na 84. místo v žebříčku nejbohatších Čechů s majetkem bezmála 2,8 miliardy korun. Janeček si může dovolit utratit desítky milionů za prezidentskou kampaň ze svého a netrávit čas fundraisingem a úlitbami případným sponzorům.“

Jak moc tedy může Janečkova kandidatura zamávat prezidentským soubojem? Na to se zas podíval Jan Tvrdoň. Podle něj může být zajímavým oživením kampaně, na druhé kolo ale Janečkovi síly nejspíš stačit nebudou. Ani oživení ale není na škodu, prezidentská kampaň se zatím nese spíš v duchu nesmělých udiček a nepotvrzených kandidatur. Jasné ohlášení je tedy vítanou změnou.

Vláda možná vyjme z povinnosti testovat se lidi, kteří v průběhu uplynulých třiceti dnů měli pozitivní PCR test. Jednat se o tom bude ve středu, změna by platila od konce ledna. Jak popisuje v textu Markéta Boubínová, důvodem je fakt, že lidem, kteří se vrátili ze zkrácené pětidenní karantény, vycházely ještě pořád pozitivní testy, a tak do ní putovali vzápětí zase.

Jan Pavec a Michal Tomeš mluvili s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem o inflaci, daních a jeho nástupci ve funkci. Z rozhovoru se dozvíte třeba to, že aktuální poměr daní a výdajů je podle něj neudržitelný a příjmy se budou se muset zvýšit. „Pokud chceme mít sociální stát, který máme a považujeme ho za standard, jenž by tu měl být trvale, včetně největší položky – důchodů –, s těmito příjmy to asi nepůjde,“ říká v rozhovoru.

Jiří Rom, bývalý zaměstnanec BIS, který pro Hrad vypracoval dokument proti šéfovi služby Michalu Koudelkovi, žádá o prodloužení své bezpečnostní prověrky. Jak ale zjistili Lukáš Prchal a Zdislava Pokorná, jeho žádost může narazit kvůli problémovým kontaktům, které v minulosti měl.

Jeden z celé řady pandemických ministrů zdravotnictví Petr Arenberger oznámil, že končí ve funkci ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a chce se vrátit ke své lékařské praxi. Jak se záhy ukázalo, celé je to zřejmě trochu jinak a Arenbergera odvolal nejnovější z řady pandemických ministrů Vlastimil Válek. Detaily zvláštního konce popisují Zdislava Pokorná a Iva Bezděková.

Špindlerův mlýn má novou – oficiálně neplánovanou – dominantu. Postaral se o ni spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva, když nechal navzdory stavebnímu povolení zbourat někdejší hotel Barbora a dodatečně získal povolení na nový apartmánový dům. „Nastavuju laťku a směr,“ cituje Dospivova slova z roku 2018 Eliška Hradilková Bártová.

And now for something completely different, jak by řekli u Monty Pythonů. Jednou z nejsledovanějších světových událostí je aktuálně napětí na ukrajinsko-ruských hranicích. O ruských požadavcích jednali v pátek dva ministři zahraničí – Sergej Lavrov za Rusko a Antony Blinken za Spojené státy. Jak vzájemné jednání dopadlo, nebo spíše nedopadlo, analyzovala Petra Procházková.

Mezitím popularita amerického prezidenta Joea Bidena výrazně klesá a hrozí, že v nejbližších volbách přijdou Demokraté o Kongres. Prezident zápolí se spory ve straně i s vlastními sliby. Na to, co se mu zatím povedlo a nepovedlo prosadit a jak jeho pozice aktuálně vypadá, se podívala Jana Ciglerová.

A pokud máte všeho dost a chtěli byste se o víkendu zaposlouchat do nezpravodajského tématu, u kterého si můžete oddechnout, pusťte si nejnovější díl Studia N o intelektuální pokoře. Filip Titlbach a Karolína Klinková v něm diskutují o tom, proč je důležité umět si přiznat vlastní omylnost. Téma je to důležité, jak se totiž píše v textu, který podcast inspiroval: „Výzkumy naznačují, že ti, kterým se intelektuální pokory nedostává, například mají tendenci vyhýbat se otevřeným a upřímným diskusím a že míra intelektuální pokory může ovlivňovat spokojenost v partnerských vztazích.“ Prostě přiznat vlastní omylnost je někdy lepší pro všechny.

Hezký víkend všem.