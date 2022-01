Máš pozitivní PCR test z posledních třiceti dnů? Nemusíš se testovat, navrhuje ministerstvo

Lidé s pozitivním PCR testem z posledních třiceti dnů se od pondělí 31. ledna zřejmě nebudou muset testovat. Ve středu o tom bude jednat vláda. V posledních týdnech, kdy jsou zkrácené karantény a v Česku se šíří varianta omikron, se totiž stávalo, že se například děti vrátily z izolace zpět do školy, ale podle PCR testu byly stále pozitivní. Do karantény pak spadly celé rodiny a další kontakty.

V současnosti platí několik paralelních pravidel testování.

Ve firmách se testuje jednou za tři dny antigenními testy a zaměstnanec po pozitivním výsledku samotestu automaticky odchází do pětidenní karantény. Pokud ale u něj nákazu nepotvrdí PCR test nebo test provedený na odběrovém místě či v jiném zdravotnickém zařízení (popřípadě nemá příznaky), není považován za rizikový kontakt.

Po pěti dnech se vrací do práce, testuje se, a pokud je opět pozitivní, celý koloběh se opakuje. Změnu může přinést vždy PCR test. Když je pozitivní, nastává pětidenní izolace, pacient je rizikovým kontaktem a ti, kteří se s ním setkali, jdou do karantény nezávisle na tom, zda jsou očkovaní či prodělali covid. Naopak když je negativní, vrací se testovaný do práce.

Ve školách (včetně zaměstnanců) se testuje jen jednou týdně většinou antigenními testy. V případě pozitivního výsledku testovaný rovněž nejprve odchází do karantény, na rozdíl od testování ve firmách má ale automaticky povinnost jít na konfirmační PCR test. Dál už je to stejné. Po pozitivním testu nastává pětidenní izolace a pacient je rizikovým kontaktem, při negativním se vrací do školy.

Izolace je ale pětidenní pouze v případě, že člověk nemá příznaky. Jinak musí zůstat doma ještě dva dny od posledních příznaků a izolaci ukončuje lékař.

Třetí systém je ve zdravotnických zařízeních, kde se musí testovat všichni minimálně profesionálně provedeným antigenním testem (nikoliv tedy samotestem). Postup je stejný jako u PCR testů (hygiena si ještě může vyžádat konfirmační PCR test). Výsledek profesionálně provedeného antigenu by se měl propsat do covidového certifikátu.

PCR testy vrací děti do izolace

Problémy nastávaly především ve školách, které testují PCR testy. Děti se vracely v pondělí z izolace a někdy ještě i po čtrnácti dnech od pozitivního výsledku testu je nový PCR test opět odhalil jako pozitivní. Musely tedy znovu nastoupit do izolace a celá jejich rodina musela do karantény.

Deník N tyto situace popsal ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN), který slíbil, že