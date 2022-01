Mnohahodinové martyrium nad třídní knihou. Ředitelé suplují hygienu, trasují rizikové kontakty sami

Nakažlivější varianta koronaviru naplno udeřila ve školách. Přetížené hygienické stanice nestíhají, trasování kontaktů nakažených tak přebírají školy. Ředitelé si stěžují, že musejí sami rozhodovat o tom, které děti půjdou do karantény. Ministerstvo školství oponuje, že jinak to za stávající situace nejde.

Rodiče školních dětí každý týden s napětím čekají, zda jejich dítě zůstane ve škole, nebo se vrátí domů. Buď proto, že mu ve škole vyšel pozitivní test, nebo kvůli nákaze ostatních dětí ve třídě. Jen za tento týden se infekce potvrdila u téměř 24 tisíc dětí ve věku 6–19 let.

„Zvlášť pro rodiče žáků na základních školách je to hodně složité. Některé z nich mají doma děti kvůli karanténám skoro pořád,“ upozorňuje Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Omikron už zcela zahltil hygienické stanice, a tak velká část pravomocí přechází v praxi na ředitele a pedagogy.

„Když jsem se dozvěděla, že by školy měly samy rozhodovat, co je a co není rizikový kontakt, hodně mě to udivilo. To přece vůbec