Notes: Test testů, obří havárie na D5 a kaňka na pověsti Jana Farského

Chtěli jste se otestovat antigenním testem. Nějaký jste si koupili v lékárně, vyšel vám negativní výsledek, ale když jste šli později na PCR, vyšel vám pozitivně. Že antigenní testy nepatří mezi ty nejspolehlivější testy, je známo už dlouhou dobu. Čeští vědci se teď však poprvé vrhli na srovnání jednotlivých druhů antigenů. Možná už ani nepřekvapí, že testy využívané ve školách, Singclean, Lepu a Genrui, patří k těm méně spolehlivým. Naopak testy Flowflex, Wantai, Diaquick nebo Nadal vykazují v testech míru spolehlivosti přes 80 procent.

Odborníci však upozorňují na to, že i přes méně než stoprocentní spolehlivost jsou antigenní testy nadále nedílnou součástí boje proti pandemii. „V době velkého nárůstu případů covidu a vytížení laboratoří je toto velmi rychlá kontrola pro lidi se symptomy,“ upozorňuje Ruth Tachezy, viroložka z Univerzity Karlovy, která je spoluautorkou srovnávací studie. Více v článku Adély Skoupé.

Vedle testování jsou dalším účinným prostředkem v boji s pandemií vakcíny. S nimi ruku v ruce přicházejí v malé míře i nežádoucí účinky, ale vše není tak, jak se zdá. Problém je, že evropská databáze EudraVigilance i její americká obdoba VAERS evidují pouze podezření na nežádoucí účinky, nikoliv ty prokázané. Například do americké databáze nežádoucích účinků vakcín, a nejen těch proti covidu, napsal v roce 2005 lékař James Laidler, že se změnil v Hulka. Více v článku našeho slovenského kolegy Otakara Horáka. Samozřejmě v češtině.

A jako „provaxerskou propagandu“ nazval kolega Ivan Adamovič nový díl Spider-Mana s podtitulem Bez domova.

Minulé úterý (11. ledna) jsme na našich stránkách přinesli názorovou polemiku mezi členy redakce. Měl by zůstat Jan Farský poslancem, když odjíždí na stáž do Spojených států? Nebo jinak: Měl by odjet do Spojených států, když je poslancem? Argumenty pro i proti jsou velmi dobře sepsané, nicméně události se od té doby daly do pohybu. Pár minut po půlnoci dnes Jan Farský oznámil, že se vzdá poslanecké funkce ve prospěch stáže.

„V žádném případě neuvažuji o rezignaci. Byl by podvod na voliče, kdybych kvůli půlroční vědecké stáži složil mandát,“ prohlásil přitom ještě nedávno v rozhovoru pro Deník N. „Podvodu na voliče“, jak tehdy hypotetickou situaci sám Farský nazval, se však nakonec sám dopustil. „Způsob jeho odchodu z politiky (který samozřejmě nemusí být definitivní) je zbytečnou kaňkou na jinak úctyhodné kariéře,“ píše v dnešním komentáři kolega Jan Moláček. A já s ním souhlasím. Je sice dobře, že Farský nebude přeskakovat mezi dvěma židlemi, ale svým voličům posílá špatný signál, když opustil židli poslaneckou.

Jestli čtete mé Notesy pravidelně, možná už tušíte, že se tento odstavec týká něčeho úplně jiného než ten předchozí. Na dálnici D5 se dnes srazilo 36 vozidel. Zatím není jasné proč, svůj podíl na tom ale mohlo mít špatné počasí. Při hromadné nehodě se zranilo šest lidí. Podívejte se sami, jak to na místě vypadalo:

Slovenský kolega Martin M. Šimečka se ve svém textu věnuje knize Red Roulette od čínského podnikatele Desmonda Shuma. Ten popisuje, jak doopravdy funguje čínský státní kapitalismus, na Západě mnohými politiky opěvovaný. Bez korupce v něm prakticky nelze existovat. A ani s ní nemáte jistotu, že nebudete popraveni. „Za posledních osm let předčasně zemřelo 72 čínských miliardářů. Z nich bylo 15 zavražděno, 17 spáchalo sebevraždu, 7 zahynulo při nehodě, 14 bylo popraveno a 19 zemřelo na nemoci,“ cituje Šimečka oficiální čínské statistiky.

Andrej Babiš zpomaluje státní zakázky i v době, kdy už premiérem není. Významný tendr Lesů ČR se zpozdil kvůli prověřování jeho střetu zájmů.

Austrálií to nekončí. Srbský tenista Djoković si nezahraje na většině světových turnajů včetně French Open. Mohl by si ale zahrát například na turnaji v Madridu, do Španělska totiž na základě výjimky mohou vstupovat sportovci s negativním testem nebo potvrzením o překonání covidu.

