„Koaliční partneři ho hodili přes palubu.“ Popisujeme, jak vedení STAN řešilo osud Farského

Včerejší jednání vedení Starostů a nezávislých se protáhlo až do půl jedenácté. Členové předsednictva s poslancem Janem Farským řešili, jak rozlousknout jeho situaci. Zásadním argumentem bylo, že hnutí ztratilo podporu od ODS.

Byla to kauza, do které se Farský dostal sám. Začátkem roku informoval o tom, že získal prestižní stáž v rámci Fulbrightova stipendia na americké Oregon State University. Znamenalo to však, že osm měsíců svého mandátu stráví mimo Sněmovnu a Českou republiku.

Poslanec tvrdil, že má podporu od šéfa Starostů Víta Rakušana i premiéra Petra Fialy. Postupně se však začaly ukazovat komplikace. Farský o svém grantu informoval až v době, kdy už mu stipendium začalo platit a musel se přesunout do USA. O jeho získání navíc věděl už půl roku před volbami, ale během kampaně to nezmínil.

Strana se tak po devíti dnech od chvíle, kdy o všem Farský informoval, rozhodla situaci vyřešit na středečním jednání předsednictva. Debata nakonec ve večerních hodinách dospěla k tomu, že