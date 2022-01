Kreml nám podstrkuje slaměné panáky, nenechme se jimi zmást, varuje v článku britský ministr obrany

Poslední dobou jsem musel svým evropským spojencům nespočetněkrát vysvětlovat, co je to v argumentaci „slaměný panák“. To proto, že nejlepším ztělesněním slaměného panáka je v současnosti tvrzení Kremlu, že ho ohrožuje NATO. V posledních týdnech tento slaměný panák ještě povyrostl díky výroku ruského ministra obrany, že USA „připravují na východní Ukrajině provokaci s chemickými složkami“.

Kreml si zjevně přeje, abychom se všichni zabývali tímto falešným tvrzením, místo abychom poukázali na skutečnou agendu prezidenta Ruské federace. Při pohledu na fakta se obvinění vůči NATO rychle rozplynou.

Zaprvé