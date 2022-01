Vyprodané Brno. Raketový růst cen bytů by se mohl letos zastavit. Experti a developeři ale výrazné zlevnění nečekají

Loni se v Brně prodalo nejvíce bytů za posledních třináct let. Přestože za poslední dva roky zdražily o polovinu. Podle odhadů by se růst cen bydlení v Brně měl letos zastavit, byty drahé ale zůstanou. Vliv na to má jejich dlouholetý nedostatek na trhu – chybí jich příliš mnoho pro nasycení poptávky. Jsou navíc únikovou investicí v době vysoké inflace.