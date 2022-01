Karel Janeček otevírá sezonu prezidentských uchazečů. Jak se mezi ně dostal a co chce?

Informace o Janečkově zvažované prezidentské kandidatuře se objevila krátce před sněmovními volbami na podzim 2021 – server Lidovky.cz tehdy napsal, že to říká „zdroj obeznámený s přípravami“. Mohla to být shoda náhod, ale také pečlivě připravený „únik“; každopádně se to stalo tématem a zjevně to byla pravda.

Pro oznámení kandidatury si Janeček vybral pražské divadlo La Fabrika. Oznámení kandidatury pojal neobvykle – v první fázi přenosu seděl mezi asi dvěma desítkami hostů v hledišti, s nimiž si povídal, jak se jim v Česku žije. Teprve pak oznámil, že bude kandidovat na prezidenta.

Za své priority označil vzdělávání, spravedlnost, kde tematizoval boj proti korupci, zdraví a životní styl, budoucnost obyvatel i jejich dětí a svobodu. „Ukazuje se, jak snadné je přijít o objektivní a vyvážené informace ve veřejném prostoru. Vidíme a zažíváme, jak snadné je vyvolat mezi lidmi strach,“ řekl bez podrobností Janeček.

Řekl, že letos bude iniciovat aktivity, jichž se bude osobně účastnit a jejichž cílem bude „hledat odpovědi na celou řadu otázek“. A nakonec prohlásil, že je ve své práci připraven pokračovat „s maximální intenzitou a dopadem jako prezident České republiky“.

Výše uvedený zdroj LN řekl, že důvodem Janečkova rozhodnutí je omezování svobod za pandemie covidu-19. Prezidentská funkce ovšem je co do pravomocí v celostátní politice jediná, z níž