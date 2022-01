V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jaká je situace v českých porodnicích?

Počítá tuzemská legislativa s tzv. porodnickým násilím?

Co má dělat žena, která chce porodnické násilí řešit?

Porodnickému násilí jste se věnovala ve své diplomové práci. Jak jste se k tomuto tématu dostala?

Pašková: Tématu jsem se už dříve věnovala, setkala jsem se s ním ve třetím ročníku na právech na stáži v Lize lidských práv. Porodnické násilí jako pojem nebylo přenesené do českého prostředí a tohle mi přišlo jako dobrá příležitost.

Našla jsem zahraniční články i legislativu, která s tímto pojmem pracuje. Například ve Venezuele mají zákon o porodnickém násilí, který definuje, co to je, a vyjmenovává konkrétní věci, které pod něj spadají. Já si říkala, že by bylo vhodné tento pojem přenést do Česka a odborně s ním pracovat.

Někdy jsem měla pocit, že při pojmenovávání nedostatků v porodnictví mají odpůrci – ti, kteří popírají, že se něco jako porodnické násilí vůbec děje – pocit, že jde o