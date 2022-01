Notes: Situace napjatější než kšandy, změna marketingu ANO a inspektoři v Rohlíku

Kvůli napětí mezi Ruskem a Ukrajinou Švédsko vyslalo vojáky na ostrov Gotland v Baltském moři. A odezva se brzo dostavila. Nad švédskými s elektrárnami, strategickými budovami nebo královským palácem ve Stockholmu se začaly objevovat neznámé drony. Jejich výskyt už prověřují tajné služby. „Ohledně švédské bezpečnosti jsme daleko od normální situace,“ prohlásila minulý týden (ještě před výskytem podezřelých dronů) vedoucí představitelka švédské vojenské rozvědky MUST Lena Hallinová. O situaci napjatější než kšandy mezi Moskvou a Skandinávií píše Tomáš Linhart.

Finanční operace někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou vyšetřovány už čtvrtým rokem. Nyní ale státní zástupkyně oznámila, že má „pádné důkazy“ o Trumpových podvodech. Bývalý prezident podle ní manipuloval s hodnotou svých nemovitostí, aby měl nižší daně a vyšší úvěry. Předvolat před soud proto chce i jeho děti Ivanku a Dona. O Trumpových trumpotách píše z USA Jana Ciglerová.

Hnutí ANO si zvyká na opoziční roli, a obměnilo proto marketingový tým. Vystoupil Marek Hanč, přistoupil Daniel Köppl z ministerstva zdravotnictví. Hnutí mění strategii a chce ukázat i své další poslance. Zatím se ale zdá, že nejlépe opoziční roli zvládá (dobře známá) někdejší šéfka státní kasy Alena Schillerová, která ani po odchodu z vlády nepolevila ve své aktivitě na Instagramu. Co se v Babišově hnutí děje po odchodu z vlády, popisuje Zdislava Pokorná.

A změně marketingové strategie hnutí ANO se věnuje i dnešní podcast Studio N.

Vláda dnes podpořila novelu zákona o střetu zájmů, která má zamezit jeho obcházení, například pomocí svěřenských fondů. Pokud ji schválí Parlament, nebudou moci poslanci, senátoři a ministři vlastnit média. Změna by nejspíš nejvíce „zabolela“ někdejšího premiéra a nyní opozičního poslance Andreje Babiše.

Kurýři ve společnosti Rohlík si mohou dobře vydělat, jenže za neskutečnou dřinu, říká jeden ze šoférů. Řidiči totiž pro společnost jezdí jako samostatně podnikající osoby, ale ve skutečnosti jde spíše o vztah zaměstnavatele a zaměstnance. Inspekce práce proto společnost prošetřuje kvůli podezření z nelegálního švarcsystému. Stát by v takovém případě oproti využití běžných zaměstnaneckých poměrů tratil stovky milionů ročně.

Očkování proti covidu nebude povinné, ohlásil dnes premiér Petr Fiala. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ odůvodnil rozhodnutí. Vláda Andreje Babiše chtěla zavést povinnou vakcinaci lidí nad 60 let a například vojáků, policistů nebo hasičů. Očkování ale nadále zůstane dobrovolné.

V neděli zemřela sedmapadesátiletá neočkovaná folková zpěvačka Hana Horká. Na sociálních sítích se rozpoutala debata o tom, kdo za její skon nese vinu. Jedni tvrdili, že za její smrt mohou antivax influenceři, druzí, že každý je přece zodpovědný sám za sebe. „Zaprvé se to nevylučuje, zadruhé to není konečný výčet a zatřetí je to dilema úplně k ničemu,“ píše v komentáři třikrát očkovaný Jan Wirnitzer.

Prezidentské volby se sice uskuteční až za rok, kandidáti se už ale začínají vybarvovat. Boj o Hrad zvažuje i generál a europoslanec za SPD Hynek Blaško. „Pokud moji příznivci budou chtít a podaří se nám společně nasbírat 50 tisíc podpisů, samozřejmě kandidaturu oznámím,“ řekl Blaško. Jestli bude kandidovat, zatím není jasné, v minulosti mu ale v politické kariéře pomohly dezinformační weby v čele s Aeronetem.

Premiérovi Petru Fialovi bude radit profesor chirurgie Petr Gál. Jeho klinika, která se specializuje na nadstandardní péči, měla problémy s dluhy a exekucí. A dostala i dvě pokuty od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. O patáliích nového Fialova poradce píše duo Iva Bezděková a Eliška Hradilková Bártová.

Krátké zprávy

Vláda schválila, že školy budou moci zavést až desetidenní pandemické volno nebo distanční výuku. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle ministra školství Gazdíka měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.

Austrálie od pondělka uznává ruskou vakcínu Sputnik V pro vstup do země. Uznání ruské vakcíny má za cíl uvolnění přísných pravidel pro přijíždějící studenty, pracovníky i sportovce.

Po nehodě na lyžích zemřel francouzský herec Gaspard Ulliel.

Slevy na jízdném se od dubna sníží ze 75 na 50 procent. Podle výpočtů ministerstva by úspora měla oproti současnému systému letos činit při optimistickém scénáři počtu přepravených cestujících až 1,8 miliardy korun.

Norský terorista Anders Breivik představuje pro společnost stejné riziko jako před více než deseti lety, kdy při atentátech zabil 77 lidí. Řekla to psychiatrička Rosenqvistová před soudem, který řeší Breivikovu žádost o podmínečné propuštění. Včera Breivik při příchodu k soudu na pozdrav „zahajloval“.

Bývalý ukrajinský prezident Porošenko do vazby nepůjde. Soud mu pouze přikázal dostavit se bez otálení k soudu, kdykoliv bude vyzván. Porošenko je podezřelý z vlastizrady a spolupráce s teroristy.

Zemřel André Leon Talley, jedna z nejvýraznějších a nejvlivnějších postav současné světové módy. Bylo mu 73 let. Talley proslul jako kreativní ředitel časopisu Vogue a byl stylistou například Michelle a Baracka Obamových.