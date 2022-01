Mezi novináři rostou příkopy. Syndikát dlouhodobě nefunguje a chybí, říká šéfka fondu pro nezávislou žurnalistiku

Česká média, stejně jako ta světová, hrála během již téměř dvou let pandemie zásadní roli. Podle šéfky Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky koronavirus ukázal nejen na problémy, ale také příležitosti české novinařiny. Jako velkou výzvu do budoucna vidí opomenuté regionální zpravodajství a chybějící konstruktivní debatu nad prací velkých mediálních domů. „Syndikát dlouhodobě nefunguje, nevidím práci, kterou dělá,“ kritizuje klíčovou novinářskou organizaci v Česku. Nepomáhá přitom podle ní ani nevraživost mezi novináři z jednotlivých redakcích.

Článek o trendech a předpovědích v médiích pro rok 2022 z dílny Reuters Institute, který se věnuje také evropskému prostředí, zmiňuje, že loňský rok byl obdobím, kdy částečně vyhořeli novináři i čtenáři, posluchači a diváci. To vše navíc na pozadí polarizovaných debat o politice, identitě a kultuře. Autor textu pak předpovídá, že letos se novinařina nadechne, zaměří na základní věci a vrátí se silnější. Jaké jsou vaše predikce?

Česká i evropská společnost jsou hodně polarizované a emocionálně vybuzené. Míra ohrožení a nejistoty z toho, co bude, je v době covidu velká. A platí to i pro média.

Na druhou stranu si myslím, že to určitou část populace přivedlo zpět ke konzumaci zpráv. Pomohla tomu určitě i nutnost technologické adaptace – všichni jsme museli začít používat různé druhy online komunikace, jako je Google Meet nebo Zoom. Týkalo se to i generací, do kterých byste to dříve neřekli. Což je ohromný přínos, protože technologie jim zpřístupnily informace.

Ne každý bere tuhle situaci jako příležitost. Velká část lidí ji vnímá jako ohrožení. Česká média jsou navíc v drtivé většině orientovaná na výkon, který se jmenuje čtenost a návštěvnost. A zprávy týkající se ohrožení a vyvolání strachu samozřejmě mají daleko větší šanci, že se budou číst. Na druhou stranu i média z něčeho musí přežít a drtivá většina výnosů pramení z reklamy.

Pro mnoho lidí se během posledních dvou let také více otevřela zahraniční média. Během covidu jim chyběly informace, a tak je začali hledat venku. Koronavirus je mince, která z jedné strany představuje hrozbu a z druhé příležitost. Záleží na každém z nás, jak se na to díváme.

Jak se na to tedy díváte vy, vyjdou z této zkušenosti česká média silnější?

Ta, která mají vlastní obsah, věrnou a stabilní čtenářskou základnu a stabilizovaný příjem, z toho posílená vyjdou. Důležitý je pak i