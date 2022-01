Jedním směrem proudí turisté ze Západu, opačným místní lidé. Za hranicemi jich už žije více než třetina

Albánský deník Roberta Dobry: Je to svérázná země, která mívala špatnou pověst, ale Češi ji už dávno vzali na milost – každý rok se tam vydává víc a víc z nás, a to zejména do těch nejvyhlášenějších i nejopuštěnějších míst. V horách, jen kousek od nejnavštěvovanějších pláží na jejím jihu, návštěvník narazí na úplně jiný svět.