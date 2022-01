Rodičovství není jen o biologickém otci a matce, tvrdí režisér snímku C’mon C’mon. Moje děcko je každých šest týdnů úplně jiný člověk

Do českých kin vstupuje snímek C’mon C’mon. Deník N hovořil na loňském New York Film Festivalu s režisérem Mikem Millsem, mimo jiné obdivovatelem české filmové nové vlny. Snímek měl ve Spojených státech značný ohlas a řadu zmínek v anketách o nejlepší filmový a herecký počin roku.

Ani jsem nestačila začít nahrávat a Mike Mills se se mnou podělil o fakt, že film Věry Chytilové O něčem jiném je úžasný a silně s ním rezonuje. Mills je příkladem kalifornského progresivního intelektuála. Svědčí o tom nejen příběhy jeho filmů, ale i to, jak je ztvárnil a co jimi sděluje. Zpočátku své kariéry se věnoval spíše grafickému designu a výtvarnému umění. Pak natáčel reklamy a hudební klipy svých přátel – nyní slavných muzikantů. Tomu se věnuje nadále, ale od doby, kdy začal psát a režírovat celovečerní filmy, do nich tyto aktivity přirozeně vkládá, s notnou dávkou autobiografie. Tudíž hlavní protagonista jeho filmu Začátky je melancholický grafik, který pracuje na designu CD bookletu jedné indie kapely. A hudbu k filmu C’mon C’mon, který právě přichází na plátna českých kin, složili bratři Bryce and Aaron Dessnerovi, zakladatelé rockové skupiny The National, jimž Mills nedávno natočil hudební klip.

Příběh již zmíněného Millsova úspěšného druhého filmu o třicátníkovi, jehož otec se po ovdovění konečně rozhodne přiznat sobě i světu, že je gay, částečně inspiroval režisérův vlastní otec. Není tedy s podivem, že kdykoliv během našeho rozhovoru Mills zmíní své dítě, důsledně používá nebinární formu, aby mu nepřipisoval žádný gender, a ponechává své ratolesti