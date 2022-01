Notes: Únikovka do daňového ráje, hra na královskou rodinu a pejsek. Tipy do karantény

V karanténě jsme uvízli celá rodina. Stránky dnešního Notesu jsou trochu polité kakaem od dětí, v noze mám zapíchlou kostičku lega a možnost soustředění je, řekněme, ztížená. Pojďme tedy na našich stránkách v době vysoké míry pozitivity testů hledat recept na udržení pozitivního myšlení, možná až ve skandinávském levelu „hygge“.

Udělej si ráj… Začíná to dobře. Když jsem na našem webu zahlédla slovo „karibské“, maličko jsem se při pohledu z okna zasnila a přesunula na chvíli naši zčásti již zomikronovanou rodinu někam do „ráje“ v Karibiku… Pak jsem se podívala pořádně a uviděla jméno Eliška Hradilková Bártová. Tak nic. Tady nejspíš půjde o nějaké ulité prachy v ráji daňovém.

Je to tak. Prohnaným transoceánským převaděčem financí, který tentokrát uvízl v Eliščiných sítích, je mediální magnát Jaromír Soukup. Sám rád v některých ze svých tří set šedesáti pěti pořadů Jaromíra Soukupa svými ústy propírá špinavé peníze politiků či „kolegů“ z bysnysu, v tomto případě však jde nejméně o sto milionů korun, které odklonil ze svých firem do utajené společnosti na Britských Panenských ostrovech. Eliška byla také hostem Filipa Titlbacha v dnešním Studiu N.

Tak co třeba rozcvička? Prostná ze základů ekonomiky. Ráz, dva, tři… Upažit! Jaká je naše koruna, když exportéři tratí, ale pro zahraniční investory je situace příznivější? Ano! Silná, milé děti! A podle šéfa České národní banky Jiřího Rusnoka silnou letos nejspíš zůstane, jak píše ekonomický kolega Michal Tomeš. Síla nemusí být vždycky nejlepší vlastnost, ale silná koruna může být výhodná třeba při plánování zahraniční dovolené… Zase jsem se zasnila.

Co má společného antigenní testování s čmucháním čtyřnohých protidrogových specialistů na nějakém jihoamerickém letišti? Výpočet pravděpodobnosti odhalení pašeráka, potažmo viru, není úplně triviální a na první dobrou to člověk neodhadne. Ale Josef Šlerka a Daniel Prokop vysvětlují takzvané bayesovské porovnávání pravděpodobností moc hezky . Kdy je největší šance, že antigenní test vyčmuchá covid?

Na chvíli být královskou rodinou… Syn královny Alžběty II. princ Andrew… „čelí závažným obviněním ze sexuálního zneužívání“. Aha, tak taky nic. Kauzu bratra korunního prince Charlese sleduje naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. V novém textu rozebírá čtyři scénáře, ve kterých by se královský potomek mohl vyhnout soudu a zmírnit tak předpokládaný tvrdý dopad celého případu. Mohl by například sáhnout k mimosoudnímu vyrovnání, ale taky se pokusit znevěrohodnit ženu, která jej žaluje. Co si vybere?

Nechám děti, ať si hrají na počítači. Budu mít klid. „Během národních lockdownů výrazně vzrostlo sexuální obtěžování dětí a nezletilých na internetu. Podle studie IWF vzrostlo internetové zneužívání dětí ve věku sedm až deset let až trojnásobně,“ píše Anita Mejzrová ve svém textu. Hm, tak to taky není nejlepší nápad. Ale přece dětem nezakážu počítač a internet?! Sem s tipy, jak je chránit!

Co takhle nahlédnout k sousedům. Jak se mají Rakušané? „My jsme očerňováni různými lidmi, my ale nejsme žádní zloději a lumpové. Možná děláme politické chyby, ale ty přiznáváme,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. Hnutí STAN vrací 3,5 milionu korun, které (prý nevědomky) získalo od stíhaného podnikatele, píšou Honzové Moláček a Tvrdoň. Pojďme dál…

Hledat a najít intelektuální pokoru. O tom, že přiznat okolí a sám sobě vlastní chybu je nejenom zatraceně těžké, ale taky nesmírně užitečné, píše Karolína Klinková. K úvahám o vlastní omylnosti a neschopnosti opustit, byť pod tíhou argumentů, vlastní přesvědčení nás vede studie psycholožky Julie Rohrerové. Ale abychom z toho zase neupadli do pocitů méněcennosti…

Radši si pustit muziku. Výborně. Mám kliku. Tohle konečně vyjde. Deník N zrovna dnes vydává velkou anketu mezi hudebními insidery, které hudební projekty, nahrávky nebo koncerty z loňského roku považují za nejlepší nebo nejzajímavější. Tipů je tam fůra, stojí za to si anketu projít.

Ale mně nezbývá než si vzít sluchátka a pustit si do uší svůj oblíbený white noise Soothing Rain Puddles a Summer Storm in the Cabin, abych se zvukově oddělila od upištěné pohádky a konečně dopsala tento Notes.