Kam zmizelo 678 610 Čechů?

Komentář antropologa Filipa Pospíšila: Za deset let ubylo v České republice přes půl milionu lidí, kteří prohlašují, že se jednoznačně cítí jako Češi. Tuto ztrátu přitom nelze přičíst na vrub jen zvýšené úmrtnosti způsobené koronavirem nebo migraci.

Když v polovině ledna zveřejnil Český statistický úřad první výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021, nevyvolaly větší mediální pozornost. V Česku přibylo za deset let obyvatel, v průměru zestárli na 42,7 roku, ukázalo sčítání, První výsledky sčítání lidu: Češi v průměru zestárli na 42,7 let, Jediů přibylo, V Česku ubývá věřících, kteří se hlásí k církvím, hlásaly například titulky některých médií.

Jako by si téměř nikdo nevšiml, že za deset let významně poklesl počet prostých Čechů bez přívlastků. Za ty se nyní považuje jen necelých šedesát procent populace, tedy 6,03 milionu z 10,52 milionu sečtených obyvatel České republiky. To je nejméně od vzniku samostatného Československa. Dokonce i čerstvě po založení republiky se v roce 1921 se Čechů sečetlo více – 6,67 milionu. A nejde o jednorázový výkyv. Počet Čechů klesá dlouhodobě. V roce 2001 se jich ještě sečetlo 9 249 777, v roce 2011 už jen 6 711 624 a nyní jen slabě přes šest milionů.

Z tábora českých nacionalistů na záchranu mizejících Čechů