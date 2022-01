Devadesátky prodávají nostalgii po příšerné době. Z nějakého důvodu to funguje

Cyklus kupčení s nostalgií pomalu přetočil svou pozornost na devadesátá léta. Leckdo po vzoru Ruperta Grinta ze sebedojímavého reunionu Harryho Pottera možná protestuje, že je na to ještě trochu brzy, že zase tolik času přece neuplynulo. Zájem o návraty na konec milénia je ale patrný a Česko se nenechává zahanbit. Krimiseriál Devadesátky, prequel Případů 1. oddělení, nastupuje trochu po svém do rozjetého vlaku a nabízí převyprávění vysokoprofilových kriminálních případů 90. let. Tvůrci překvapivě ani nemění jména některých slavných podnikatelů a zločinců (většinou těch již zemřelých, kteří nemají jak podat žalobu), takže cestě časem nic nebrání.