Zeman se chce k zahraniční politice scházet už jen s Fialou. „Budu to koordinovat se všemi,“ reaguje premiér

Prezident Zeman v nedělním rozhovoru pro Frekvenci 1 zkritizoval šéfku dolní komory za výrok, kterým vyzvala Maďary k vyhnání současného premiéra Viktora Orbána. V příspěvku na sociální síti Facebook Pekarová Adamová uvedla, že „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům“. Za toto prohlášení sklidila Pekarová Adamová silnou kritiku, která nyní zazněla i od hlavy státu.

Podle Zemana to vztahy Česka a Maďarska poškodilo. „Je to výrok naprosto nekvalifikovaný, paní Pekarová Adamová dělá medvědí službu naší zahraniční politice, do které by se neměla raději vůbec plést,“ prohlásil Zeman s tím, že jde podle něj o „hloupé“ vměšování se do vnitřních záležitostí spřáteleného státu.

Šéfka Sněmovny podle prezidenta fandí maďarské opozici, která se skládá z „rasistických, antisemitských nebo nacionalistických skupin“. „Pekarová Adamová by udělala daleko lépe, kdyby mlčela,“ dodal Zeman.

Předsedkyně dolní komory v reakci pro Deník N řekla, že Zeman sám už mnoho let prezentuje zahraničněpolitické postoje tak, jak uznává za vhodné, a podle ní se tak děje „poměrně