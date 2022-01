Záchranné drony, trénink zdravotníků ve virtuální realitě. Skandinávie vnáší do zdravotnictví technologie „budoucnosti“

Pacient, který byl zachráněn za pomocí dronu, si podle zdrojů BBC nepamatuje, co se ten den na začátku prosince, kdy dostal infarkt, stalo. Lékař Mustafa Ali, který tou dobou zrovna jeho čtvrtí projížděl, si ale na ten okamžik vzpomíná velmi dobře: „Jel jsem zrovna do práce, do nemocnice, když jsem viděl, jak ten pán u sebe na dvoře zkolaboval,“ popsal Ali situaci Everdronu, společnosti, která záchranný systém pro drony vyvinula.

Jednoduchý systém pro všechny

„Neměl