Částečný součet: záblesk naděje pro roztroušenou sklerózu, voda na Měsíci, fiasko jménem Aduhelm

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde – nebo nehodí –, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomíná nové ERC granty udělené českým vědcům, vysvětluje, co to vlastně objevila na Měsíci čínská sonda Čchang-e 5 (ne, studánku s vodou opravdu ne), a také vám sdělí, kdy začali živí tvorové na Zemi poprvé dělat rámus.