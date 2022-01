Nežít ve lži, ale ve smyslu. Kniha o jubilantce Daně Němcové může sloužit i jako inspirace pro těžké chvíle

Na první pohled je kniha „Děj se co děj, nemáte se čeho bát…“ vlastně vcelku strohé vyprávění. Němcová v něm střízlivě vypráví o svém životaběhu a o jeho klíčových bodech. O dětství v rodině původně chomutovského učitele, o seznámení s budoucím mužem, psychologem a filozofem Jiřím Němcem, o rození dětí či o rychlé emigraci, kdy v roce 1968 vyrazili trabantem ve složení sedm dospělých a tři děti do Rakouska, kde pobyli tři měsíce a v listopadu se vrátili zpátky do Československa.

O rok později, krátce před prvním výročím srpnové okupace se rodina nastěhovala do slavného bytu v Ječné. Zde se od té doby setkávali a mísili jejich přátelé z různých skupin vzdorujících vládnoucímu režimu, ať už šlo o disidenty, intelektuály a umělce či lidi z okruhu Martina Jirouse a skupiny The Plastic People of the Universe.

Němcová svůj byt nazývá „merry ghettem“,