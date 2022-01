Proč je dobré vědět, že se možná mýlíte

Před pár lety se Julia Rohrerová na kolegy obrátila s netradiční prosbou: vyzvala je, aby přiznali, v čem všem se ve své práci zmýlili.

Neptala se ze škodolibosti a špatné vůle – německou psycholožku k otázce přivedly vážné pracovní důvody. Stala se totiž vedoucí výzkumného týmu evropských a amerických psychologů, kteří se rozhodli prozkoumat, jak snadno či obtížně uznávají své chyby vědci samotní. Výzkum nazvala příznačně: Projekt ztráty jistoty.

O svých chybách nakonec promluvilo několik akademiků, odborníci z oblasti psychologie osobnosti nebo kriminální či sociální psychologie. I přes rozdílné zaměření se ale nakonec ukázalo, že se jejich badatelské omyly až tak moc neliší: chybná metodika, nesprávná dedukce, nevědomé zacházení s daty tak, aby potvrdila jejich hypotézu.

Že to musel být pro vědce mimořádně bolestivý moment, je jasné asi každému, kdo už někdy zjistil, že jsou věci jinak, než se domníval – tedy naprosto všem. Těžko se tak při poslouchaní příběhu vědců ubránit mimovolným otázkám: Proč by se někdo dobrovolně pustil do hlubokého přemýšlení nad tím, co všechno udělal špatně? A proč by to proboha dělal veřejně – a ještě k tomu před konkurenty z oboru?

Na konkrétní důvody bychom se pochopitelně museli zeptat vědců samotných. Jedno však můžeme předpokládat: